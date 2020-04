Opdateret: Efter at have været i kontakt med Nemlig.com tyder det ikke på, at der har været nævneværdige forsinkelser i ordrer.

Nemlig.com har søndag advaret om forsinkelser i leveringer til kunder.

Forsinkelsen skyldtes en fejl i virksomhedens rutesystem.

Dette stod tidligere beskrevet på Nemlig.com's hjemmeside, hvor der også stod, at virksomheden arbejdede 'benhårdt' på at fikse fejlen.

Nemlig.com påpegede også, at de ikke kunne varsle deres kunder via sms-besked som normalt.

De understregede desuden, at alle ordrer nok skulle komme frem - hvornår var dog uvist, da Nemlig.com ikke kunne give kunderne et forventet leveringstidspunkt.

'Din ordre skal nok komme frem, og vi håber snart at kunne varsle dig som vanligt,' stod der på hjemmesiden.

'Vi beklager oprigtigt situationen og eventuelle gener, dette kan medføre.'