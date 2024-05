Opdatering: It-systemerne hos FlexDanmark virker igen, men der må fortsat forventes et efterslæb, skriver Fynsbus.

FlexDanmark, der står for flextrafikken, er ramt af et stort nedbrud.

Det går ud over flextrafikken, der blandt andet transporterer handicappede, ældre og patienter.

Det skriver Fynbus på sin Facebook.

Dem, der har bestilt en Flextrafik, kan ikke blive hentet, fordi chaufførerne ikke kan få adgang til systemet og se deres ruter.

»Derudover er der store problemer med at komme igennem på telefonerne, og medarbejderne mangler adgang til systemerne. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet,« skriver de.

Opdateres …