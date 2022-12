Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

15. november går tiden i stå, da Ahmed Zanon modtager et brev fra Udlændigestyrelsen.

For i brevet kan syriske Ahmad og hans tvillingebror læse, at deres opholdstilladelse er blevet inddraget efter otte år i Danmark, og at de vil blive sendt til Irak – et land, de aldrig har været i.

»Jeg er helt knust. Da jeg læser brevet, fælder jeg en tåre, fordi jeg slet ikke kan forstå det,« siger Ahmed Zanon, der første gang deler sin historie med DR.

De to 26-årige tvillingebrødre er født og opvokset i Syrien, men Ahmad fortæller til B.T., at de to brødre siden deres ankomst i 2014 har gjort alt for at tilpasse sig det danske samfund.

Ahmad Zanon har taget en studentereksamen og læser til socialrådgiver. Han arbejder i Haderslev Kommune, hvor han hjælper ukrainske flygtninge med at komme i arbejde. Vis mere Ahmad Zanon har taget en studentereksamen og læser til socialrådgiver. Han arbejder i Haderslev Kommune, hvor han hjælper ukrainske flygtninge med at komme i arbejde.

Tvillingebroen Myasar Zanon driver et pizzeria i Højer, og Ahmad bliver færdiguddannet som socialrådgiver til januar.

»Vi lever et stille og roligt liv med arbejde, uddannelse, venner og sport – og så taler vi begge dansk,« fortæller Ahmad.

Ifølge Udlændingestyrelsen kan de to brødre ikke sendes til Syrien, fordi de kan komme i problemer med de syriske myndigheder. De har nemlig begge nægtet at være med i militæret.

Men i stedet vurderer Udlændingestyrelsen, at brødene kan sendes til Irak. Det fremgår af en afgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som B.T. har set.

»Jeg har aldrig været i Irak. Jeg kender ingen, der bor der. Jeg mister alt. Jeg mister min fremtid, hvis jeg skal til Irak,« fortæller en berørt Ahmad.

Ifølge de danske myndigheder kan brødene opnå statsborgerskab i Irak, fordi deres farfar stammer derfra. Men han flygtede til Syrien i slutningen af 1960erne, fordi han blev dømt til døden for politisk modstand, fortæller Ahmad.

»Både mit fornavn og efternavn er det samme som min farfars. Jeg er bange for at dø. Jeg vil ikke engang tænke på det, fordi det er så frygteligt,« siger han og uddyber, at hans farfar senere kom til Danmark, hvor han har opnået statsborgerskab.

Alligevel fremgår det af afgørelsen, at myndighederne vurderer, at det ikke er farligt for Ahmad at opholde sig i Irak, og at det derfor »ikke længere er nødvendigt at yde ham beskyttelse i Danmark«.

Myasar Zanon taler dansk, har læst fag på VUC og driver et pizzeria i Højer. Vis mere Myasar Zanon taler dansk, har læst fag på VUC og driver et pizzeria i Højer.

Hele sagen har også fanget politikernes opmærksomhed. Partileder for Liberal Alliance Alex Vanopslagh kalder sagen for et eksempel på mærkelige udlændingeregler.

»Folk, der er i arbejde og opfører sig ordentligt, skal have meget nemmere ved at blive i Danmark på en arbejdsopholdstilladelse, frem for at de næsten uanset hvad skal sendes hjem,« siger han til DR.

Under valgkampen har blandt andet Liberal Alliance, De Radikale og Moderaterne udtrykt ønske om, at det skal være nemmere for flygtninge i uddannelse og arbejde at blive i Danmark.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), men han har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet har Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, sendt et skriftligt svar til B.T.

Her er Udlændingestyrelsens afgørelse Udlændingestyrelsen har vurderet, at Ahmad Zanons tid i Danmark »ikke har haft en sådan varighed, og at hans aktiviteter ikke har haft et sådant omfang, at han har en særlig tilknytning til Danmark«.

Udlændingestyrelsen vurderer, at Ahmad Zanon er statsborger i både Syrien og Irak. Selv mener Ahmad, at han kun er statsborger i Syrien.

Udlændingestyrelsen vurderer, at det ikke er farligt for Ahmad Zanon at opholde sig i Irak.

Udlændingestyrelsen henviser til den irakiske statsborgerskabslov artikel 3 litra a: en person skal anses som iraker, hvis vedkommende enten har en irakisk far eller mor. Uanset om vedkommende er født på irakisk territorium eller ej. Kilde: Brev fra Udlændingestyrelsen til Ahmad Zanon.

»Helt generelt vil jeg sige, at vi i Socialdemokratiet er glade for de mange tusinde udlændinge, som hvert år kommer til Danmark for at arbejde og bidrage positivt, men det er klart, at man skal kunne forsørge sig selv, hvis man ønsker at slå sig ned i Danmark.«

Inden de to brødre endegyldigt bliver bedt om at forlade landet, har de bedt om at få Udlændingestyrelsens afgørelse efterprøvet i Flygtningenævnet.

»Jeg håber, at vi kan få lov at blive og skabe en fremtid i Danmark,« slutter Ahmad Zanon.