Det halter med beskæftigelsen for syrere sammenlignet med andre nytilkomne, viser en ny analyse.

Af de over 21.000 asylansøgere, der ankom til Danmark i 2015, klarer syriske flygtninge sig dårligere end de fleste andre nytilkomne.

I hvert fald når man ser på beskæftigelsen.

Det viser en analyse, som Danmarks Videnscenter for Integration har foretaget for Berlingske.

Af den fremgår det, at syrerne overgås af de fleste andre nationaliteter, når man sammenligner andelene af flygtninge og indvandrere, som er kommet i beskæftigelse, siden de kom til Danmark.

39,4 procent af de syriske flygtninge og indvandrere, der ankom i 2015, var således i job ved udgangen af 2020. Det er markant under andre nationaliteter som afghanere, iranere og eritreere, som ankom til Danmark samme år, skriver Berlingske.

Tallene tegner ifølge avisen et andet billede end det, som regeringens støttepartier har malet i den forgangne uge, hvor de har forsøgt at presse regeringen til at bremse udsendelsen af en række unge syriske flygtninge under uddannelse.

Det gælder blandt andre den 19-årige syriske flygtning Aya Abu-Daher, som flere medier skrev om i påskedagene.

Netop beskæftigelsen ses traditionelt som en af de vigtigste indikatorer for en vellykket integration. Det skyldes, at et job blandt andet kan hjælpe folk med at lære sproget og få en social omgangskreds.

Ifølge Rasmus Brygger, der er stifter og leder af Danmarks Videnscenter for Integration, er der sket en forfejlet integration af en stor del af syrerne.

- Tallene siger mig, at den fortælling, der var i 2015, om, at det var en gruppe, som var højtuddannet, lette at integrere, og som ikke ville give os store udfordringer, ikke ser ud til at stemme overens med den virkelighed, vi ser i dag, siger han til Berlingske.

Politisk ordfører for Radikale Venstre Andreas Steenberg erkender ifølge avisen, at der er problemer med integrationen.

Alligevel mener partiet stadig, at personer, der har været i beskæftigelse eller uddannelse i to år, skal have mulighed for at blive i Danmark.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, mener, at tallene viser, hvorfor "det er afgørende, at syrerne, så snart det er muligt, vender tilbage" til deres hjemland.

Han er samtidig kritisk over for støttepartiernes forslag ifølge Berlingske.

