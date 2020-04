»Lukket på grund af COVID-19.«

Har man valgt at få et afbræk fra sin plads i sofaen foran fjernsynet og besluttet at gå en tur i solskinsvejret, så har man formentlig stødt på netop disse ord.

Store dele af Danmark er fortsat lukket ned som følge af corona-pandemien, og der er endnu ikke en tidshorisont for, hvornår restauranter, caféer, shoppingcentre og en helt masse andre steder kan fjerne skiltet fra butiksvinduet.

Derfor er de også fortsat at se overalt i Danmark - men i en helt masse forskellige varianter. Se de mange forskellige bud i videoen øverst i artiklen.

Dagtilbud, skoler, uddannelser, restauranter, storcentre, frisører og lignende skal indtil videre holde lukket frem til efter påske. Foto: Henning Bagger Vis mere Dagtilbud, skoler, uddannelser, restauranter, storcentre, frisører og lignende skal indtil videre holde lukket frem til efter påske. Foto: Henning Bagger

Nogle steder bliver der blot oplyst om, at stedet er midlertidigt lukket, mens man på andre butiksfacader kan læse, at, de holder lukket indtil 13. april, der indtil videre er den dato, som butiksejere er blevet stillet i udsigt.

Flere og flere har udtrykt deres store bekymring for Danmarks økonomiske situation, og hvor længe landets mange små og store virksomheder kan overleve, hvis nedlukningen fortsætter.

I den forbindelse har regeringen vedtaget et hav af hjælpepakker, der skal være med til at sikre, at for mange ikke mister deres arbejde, og at ejere ikke drejer nøglen om.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forventes at præsentere en plan for genåbning af Danmark på et pressemøde mandag klokken 20.00.