I 2022 blev danskerne introduceret til afløseren for NemID.

Mere end fem millioner danskere har derfor i løbet af året skulle skifte til MitID for at kunne logge på hos det offentlige og på en række private tjenester.

Hvis du synes, at det har været en noget besværlig omstilling, er du ikke alene.

Langt fra.

Faktisk er der så mange, der har haft brug for hjælp til den nye app, at mere end 900.000 danskere været en tur forbi et af landets borgerservicecentre for at få hjælp til at knække MitID-koden.

Der oplyser Kommunernes Landsforening til Avisen Danmark.

Peter Rahbæk Juel, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, siger til avisen at der ikke er nogen tvivl om, at overgangen til MitID »åbenlyst har været for svær for den helt almindelige dansker.«

I løbet af året har kommunerne blandt andet måtte ansætte flere medarbejdere til at hjælpe, udvide åbningstiderne, have udkørende Borgerservice og holde åbent hus-arrangementer om MitID.

»Vi var ikke godt nok forberedt på opgaven, og det sagde vi også ret tidligt i forløbet. Opgaven har været større, end jeg tror, de fleste havde regnet med,« siger Peter Rahbæk Juel til avisen.

Det er endnu ikke opgjort, hvad det har kostet kommunerne at hjælpe de mange danskere med at få MitID i 2022.



En aktindsigt, som Avisen Danmark har fået, viser at systemet har kostet staten over en kvart milliard kroner indtil videre. Markedsføringen af MitID har kostet 6,5 millioner kroner.

MitID-kontrakten har en samlet værdi på 939 millioner kroner for udvikling og en driftsperiode på 10 år.