Pernille Sejer Jakobsen kunne næsten ikke forstå kontrasten, da hun den anden dag kørte fra sit arbejde på Regionshospitalet Randers og til Dagli'Brugsen i Stevnstrup, hvor hun bor.

28-årige Pernille er sygeplejerstuderende og arbejder på et lungemedicinsk sengeafsnit, og det kom bag på hende, at Dagli'Brugsen var helt fyldt med mennesker - mange familier med børn.

»I foyeren bliver jeg mødt af en hel familie, hvor jeg nærmest måtte presse mig ud til siden. Det var umuligt at holde afstand, og de kiggede på mig som om, at det var mig, der var fjollet,« siger Pernille Sejer Jakobsen til TV2 Østjylland og fortsætter:

»Det gør ondt at se, at patienterne savner deres familie, og når man så tager ud og handler, er situationen bare en helt andet.«

28-årige Pernille Sejer Jakobsen. Foto: Privat Vis mere 28-årige Pernille Sejer Jakobsen. Foto: Privat

Hun oplever, at folk er begyndt at blive sløsede i forhold til myndighedernes anbefaling om at holde afstand.

»Det gælder ikke kun i vores brugs, det er alle steder. Sådan har det været de seneste dage. Min mand var for nylig i XL Byg, og han fortalte, at det var som om, det var Black Friday. Det var forfærdeligt,« siger Pernille til TV2 Østjylland.

Hendes værste mareridt er, at hun bliver smittet i sit liv uden for hospitalet.

»Det ville være katastrofalt, hvis jeg kom ind med coronavirus, fordi jeg i mit lokale liv ikke har kunnet holde afstand. Det kunne betyde patienternes død,« siger hun og tilføjer:

»Det gælder ikke kun lungepatienter. Det ville være lige så forfærdelight, hvis en cancerpatient eller en person med nedsat immunforsvar blev ramt.«

Patienterne på lungemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Randers må ikke få besøg, og det er hårdt for dem, lyder det fra Pernille Sejer Jakobsen.

»De har brug for deres pårørende til at holde in hånd og give nærvær, når vi måske ikke har tid til det,« siger hun.

Pernille Sejer Jakobsen skrev for nylig et opslag i den lokale facebookgruppe "Alle os fra Stevnstrup" for at gøre opmærksom på den virkelig, hun oplever.

Pernille Sejer Jakobsen på sit arbejde på Regionshospitalet Randers. Foto: Privat Vis mere Pernille Sejer Jakobsen på sit arbejde på Regionshospitalet Randers. Foto: Privat

»Vi stadig huske at passe på hinanden. Os, der står i risikozonen, har stadig brug for, at vi holder afstand. Både for at beskytte os selv, men i særdeleshed i for at beskytte vores patienter,« siger hun og tilføjer:

»Det kan godt være, at daginstitutionerne åbner, men vi skal stadig gå med museskridt. Som statsministeren har sagt, risikerer vi at måtte tage flere skridt tilbage. Det her stadig er stadig i gang, og vi er nødt til at løfte i flok.«

Det er ikke kun statsministeren, der siger, at vi risikerer tilbageskridt. Det samme gør ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard,

»Hvis folk bliver ligeglade, vil vi efter 10-14 dage begynde at se, at der er flere, der bliver syge. Vi vil allerede efter fem dage se, at flere bliver indlagt,« siger han til TV2 Østjylland.

Han understreger endnu gang, at jo tættere man er på hinanden, jo større risiko er der for at overføre smitte.

»Hvis vi fortsat skal have en gradvis åbning af samfundet, skal folk fortsat overholde de regler, der er udstukket fra myndighederne,« siger Lars Østergaard.

Patienterne på lungemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Randers er testet negative for corona.

»Hvis de bliver testet positive, kommer de på anden afdeling, så vi kan afskærme dem,« siger Pernille Sejer Jakobsen. Hun bor i Grensten nær Stevnstrup og skriver i øjeblikket bachelor og er færdiguddannet som sygeplejerske til juni.