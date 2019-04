Foreninger vil med udspil have flere sygeplejersker. De har dog ikke regnet på, hvad det skal koste.

Der er brug for flere sygeplejersker, og de skal især skaffes ved at få færre til at forlade faget.

Det mener fagforeningen Dansk Sygeplejeråd, der sammen med Sygeplejestuderendes Landssammenslutning har lanceret et nyt udspil.

Foreningerne vil med udspillet skaffe knap 2400 ekstra sygeplejersker - foruden de sygeplejersker, som skal findes via øget optag som følge af den sundhedsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti er enige om.

I sundhedsaftalen er politikerne enige om at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen med omkring 2000 flere i 2019-2022 i forhold til 2015-2018. Det svarer ifølge Dansk Sygeplejeråd dog kun til cirka 1100 ekstra sygeplejersker på grund af frafald.

Af aftalen mellem regeringen og DF er der også lagt op til at få flere sygeplejersker til at arbejde fuld tid.

Hvis alle deltidsansatte sygeplejersker arbejder 1,3 timer mere om ugen, vil det svare til at ansætte 1000 nye sygeplejersker, vurderer regeringen og DF. Samme effekt kan man nå, hvis 17 procent af deltidsstyrken går på fuld tid.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, mener, at foreningerne går dybere ned i problematikken end politikerne.

- Vi har gravet lidt dybere ned og set på, hvad der gør, at vi mangler sygeplejersker lige nu og ikke bare se på, hvor mange ekstra uddannelsespladser, der skal oprettes, siger formand Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd mener især, at man kan finde flere sygeplejersker ved at få flere til at gennemføre uddannelsen. De ønsker en målsætning om at få gennemførslen op fra 75 procent til 85 procent.

Det rummer ifølge foreningerne potentiale for 1800 ekstra sygeplejersker i 2026 med det nuværende antal studiepladser. Hvis regeringens og DF's aftale bliver en realitet vil det stige med yderligere 150, mener foreningen.

Blandt andet foreslår foreningerne målrettede fastholdelsesstrategier og ekstra midler til fastholdelse på skolerne. Grete Christensen mener, at det er realistisk at få flere til at gennemføre.

- Det handler om at være målrettet og optaget af, at vi synes, at det er enormt trist, at mange af dem, som starter på uddannelsen er enormt engagerede, pludselig stopper, fordi de synes, at presset er for hårdt eller det ser urealistisk ud i forhold til, hvilken hverdag de vil have efter, siger Grete Christensen.

Herudover mener foreningen, at et forslag om at få flere nyuddannede sygeplejersker til at blive ansat på fuld tid, kan øge antallet af timer i et omfang, der svarer til 380 ekstra sygeplejersker frem mod 2026.

Herunder foreslår de, at nyuddannede sygeplejersker som udgangspunkt skal ansættes på fuld tid det første år som ansat.

Grete Christensen fortæller, at foreningerne ikke har regnet på, hvad udspillet vil koste.

- Vi tror på, at det er en investering, som vil hente sig ind på meget kort sigt, siger hun.

/ritzau/