På sygehusene var de begyndt at orientere patienterne om en mulig strejke. Indtil videre kan patienterne ånde lettet op. Mæglingsforslag skal til afstemning.

Sygeplejerskerne kommer alligevel ikke til at gå i strejke fra på fredag.

Forligsmand Lise-Lotte Nilas har fremsat et mæglingsforslag, der automatisk udskyder den varslede strejke.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen.

Forslaget omfatter fornyelse af overenskomster og aftaler indgået mellem Dansk Sygeplejeråd, der repræsenterer sygeplejerskerne, og regionerne samt kommunerne.

Det vil nu blive sendt til afstemning hos parterne, hvorefter et resultat vil blive offentliggjort 14. juni.

Dermed kan patienter over hele landet ånde lettet op. Indtil videre fortsætter planlagte operationer og behandlinger.

De fem regioner var ellers i gang med at forberede sig på, at en strejke kunne bryde ud natten mellem torsdag og fredag.

I Region Midtjylland var man ifølge koncerndirektør Ole Thomsen begyndt at orientere patienterne om en mulig strejke.

- Vi har skrevet til dem, der skal opereres fredag, at de skal holde øje med deres e-Boks torsdag i tilfælde af aflysning.

- Officielt vil vi dog ikke aflyse endnu, skulle strejken blive afblæst, siger han.

For regionens største hospital, Aarhus Universitetshospital, ville en konflikt have ramt et stort tocifret antal operationer.

Derudover ville der være rigtig mange ambulante besøg, der handlede om kontrol eller en undersøgelse, som også ville være i farezonen for at blive udskudt.

Om strejken kommer på et senere tidspunkt, må afvente afstemningen.

Sker det, vil det ifølge Jakob Kjellberg, som er professor i sundhedsøkonomi på Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, især være ventelisteoperationer, som udskydes. For eksempel operationer af knæled.

Men også forundersøgelser og forebyggende aktiviteter kan blive påvirket. Men ingen akutte og livsvigtige operationer og behandlinger.

- Men det vil da betyde en betydelig nedgang i de planlagte aktiviteter. Især de steder, som er udtaget til strejke. Der får det meget stor betydning, siger han.

I Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden havde man ikke varslet patienterne. Det vil man først gøre, i det øjeblik en eventuelt konflikt bryder ud.

I alt er cirka 5350 sygeplejersker og 260 radiografer udtaget til at strejke.

Det var tilbage i marts, at sygeplejerskerne stemte nej til en ny overenskomst. Det skete i utilfredshed med en lønstigning på fem procent over tre år.

For at forsøge at lande en aftale og undgå en strejke har DSR den seneste tid forhandlet med regionerne og kommunerne i Forligsinstitutionen.

Det har dog endnu ikke kastet nogen aftale af sig.

/ritzau/