»Det synes jeg faktisk ikke, de kan være bekendt.«

Sygeplejerskerne Laura Petersen og Dianna Khalidan er ikke i tvivl, når de skal sætte ord på den oplevelse, de havde juleaften.

Her var de nemlig som så mange andre sygeplejersker på arbejde, mens størstedelen af danskerne tilbragte aftenen i familiens skød og mæskede sig i juleand, flæskesteg og ikke mindst brunede kartofler.

»På Rigshospitalet er det en tradition, at personalet får julemad juleaften, så jeg havde ikke taget mad med hjemmefra, som jeg ellers plejer at gøre,« fortæller 37-årige Laura Petersen.

Men set i bagklogskabens ulideligt klare lys, så kunne det godt være, at Laura Petersen og Dianna Khalidan skulle have haft gang i gryderne inden aftenvagten.

For selv om det på papiret jo lød lækkert med en menu bestående af and, kartofler og rødkål, så var det imidlertid et noget andet syn, der mødte de to, da de skulle hente julemaden i det nærmeste køkken.

»Vi havde jo set det mad, som patienterne og deres pårørende fik serveret, og det så dejligt ud, så vi gik og glædede os lidt,« fortæller Dianna Khalidan, inden hun tilføjer:

»17 minutter efter, at personalemaden er sat frem og er klar, går jeg op for at hente det i køkkenet. Først tænker jeg, at jeg er gået forkert, for der er ikke noget mad, men så ser jeg nogle sorte bakker i hjørnet.«

Maden, som sygeplejerskerne på Rigshospitalet fik serveret juleaften. Foto: Laura Petersen Vis mere Maden, som sygeplejerskerne på Rigshospitalet fik serveret juleaften. Foto: Laura Petersen

Bakkerne var ledsaget af en lille besked til personalet: 'Tag kun én, og aflever bakken tilbage', og i bakkerne var der udelukkende den vegetariske menu og ikke den traditionelle, som de ellers også havde haft mulighed for at bestille.

»Så får jeg øje på maden, og det ligner noget hospitalsmad fra en dårlig gammel film fra 60erne. Sort kål (rødkål, red.), en meget tør nøddesteg, der ligner en indtørret svamp og fem kartofler, hvor de tre af dem er brunede. Sovsen er en orangesovs, der har fået en dejlig hinde, fordi den har stået for længe,« fortæller Dianna Khalidan, der selv er vegetar.

Det er Laura Petersen imidlertid ikke, og derfor havde hun også set frem til noget, der bare mindede en smule om den julemad, hun gik glip af, når nu hun var på arbejde. Noget tyder imidlertid på, at hun ikke gik glip af noget.

De to sygeplejerskers kolleger fra andre afdelinger fortæller, at den and, der blev serveret, var mere eller mindre kullet.

»Og så kunne jeg ikke lade være med at studse over, at der på bakkens indholdsfortegnelse stod 425 gram. De har været så søde at anrette præcis 425 gram til hver af os,« siger Dianna Khalidan videre.

Vil ikke være offer

Både Dianna Khalidan og Laura Petersen er begge bevidste om, at det er et vilkår som sygeplejerske at arbejde juleaften og andre helligdage. Derfor er det også vigtigt for dem at understrege, at man ikke skal have ondt af dem.

»Vi skal ikke have noget ekstra, fordi vi er på arbejde juleaften, men når man fortæller os, at vi får serveret julemad juleaften, så er det i det mindste på sin plads, at det er spiseligt. Man føler sig faktisk lidt til grin,« siger Dianna Khalidan, der bakkes op af kollegaen Laura Petersen.

»Da jeg så maden, tænkte jeg, at det kan de simpelthen ikke være bekendt. Når man arbejder i sundhedsvæsnet, så ved man godt, at det er skrabet, og man sætter ikke forventningerne højt, men jeg synes, det var sølle. Havde jeg vidst, at maden så sådan ud, så havde jeg selv taget mad med,« siger Laura Petersen.

Trods det knap så kulinariske syn, så fik de to kolleger klemt noget af maden ned, og det smagte … Ja, som det så ud, siger de.

»Skal have noget ekstraordinært«

B.T. har været i kontakt med Morten Christiansson, der er direktør for Rigshospitalets Servicecenter. Han har fået tilsendt et billede af den mad, som Laura Petersen og Dianna Khalidan fik serveret juleaften, og svarer i en mail følgende:

'Såvel køkkenchef Helle Hansen som jeg kan forstå skuffelsen, såfremt det man har fået tilbudt som julemad, er det, der fremgår af det fremsendte billede. Vi vil naturligvis følge op på den oplevelse og kan kun ærgre os over, at man fra den pågældende afdeling, tilsyneladende, ikke har kontaktet vores køkken for at få rettet op på situationen, da vi – netop fordi der var mange vagtomlægninger på hospitalet op til jul – havde medarbejdere i køkkenet til ret sent – m.h.p. eventuelt at sende supplerende mad op til afsnittene.'

Men kan det være rigtigt, at personalet skal bruge tid på at 'reklamere' over maden?

»Nej. Det, jeg prøver at skrive, er, at der er lavet mange vagtomlægninger, så det antal personer, der skulle laves mad til, det har ændret sig og er flyttet rundt. Så vi havde vagt til ret sent, hvis det skulle gå galt,« uddyber Morten Christiansson telefonisk og understreger samtidig, at det er skuffende.

Hos hospitalsdirektør Per Christiansen er man forundret over kritikken. Han har ikke set billeder af maden, men fortæller til B.T., at man fra ledelsens sige har truffet en beslutning om, at maden til personalet skulle være særligt god i år.

»Vi har som ledelse truffet, at de skal have noget ekstraordinært, så jeg ved ikke hvad der er sket ned gennem kæden,« siger han og henviser ellers til Morten Christiansson.