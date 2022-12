Lyt til artiklen

Det er ikke en ny fortælling, at sygeplejerskerne på de danske sygehuse må løbe stærkt.

Derfor er der også mange, der tager konsekvensen og siger deres job op i det offentlige sundhedsvæsen.

I stedet søger de over i det private. Ikke mindst til skønhedsbranchen, hvor efterspørgslen på uddannelsespladser til kosmetisk sygeplejerske er markant, og hvor de hurtigt kan gøre brug af deres kompetencer.

»Vi oplever stor efterspørgsel fra nyuddannede eller offentligt ansatte sygeplejersker på et job i branchen. Alene hos Cosmo Laser får vi en til to ugentlige forespørgsler på vores Cosmo Academy,« fortæller Sarah Crone, der er medejer af kæden Cosmo Laser og formand for Brancheforening for Kosmetiske klinikker i Danmark, i en pressemeddelelse.

Jes Søgaard, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, peger på løn og arbejdsforhold som de to faktorer, der driver mange sygeplejersker fra det offentlige til det private.

»Særligt i de seneste fem år er manglen på sygeplejersker steget markant. Underbemanding og travlhed sender mange ansatte ned med flaget eller mod et jobskifte. Sygeplejersker har kæmpet for mere i løn i 35 år, og der er behov for politisk handling for både at tiltrække og fastholde dem i det offentlige,« forklarer han.

Han peger på, at der lige nu er det, der svarer til 35.000 heltidsansatte sygeplejersker på de offentlige sygehuse, men at der faktisk er brug for hele 5.000 mere.

En rapport fra Kraka og Deloitte, som udkom i september, viste at sygeplejersker, der skifter job til det private, i gennemsnit tjener 56.000 kroner mere om året end deres kolleger, som er blevet i det offentlige.

Dansk Sygeplejeråds analyse har vist, at andelen af privatansatte sygeplejersker er steget fra 14,5 procent i 2014 til 16,3 procent i 2021.