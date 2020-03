Selv om sundhedspersonalet på Hvidovre Hospital udviser symptomer, der kunne være tegn på corona-smitte, skal de ikke melde sig syge.

Det fremgår af en mail sendt til de hospitalsansatte på Hvidovre Hospital, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Udmeldingen står i skarp kontrast til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der foreskriver, at alle med symptomer, »der kan give mistanke om covid-19-infektion«, skal selvisolere sig i hjemmet og ikke møde på arbejde.

Endvidere står der, at 'sundhedspersoner skal være særligt opmærksomme på symptomer'.

»Man skal ikke sygemeldes sig«

I mailen, der blev sendt ud til ansatte på Hvidovre Hospital tirsdag aften, står der, at ansatte, der oplever symptomer som forkølelse og let hoste i en mild grad, hvor de under normale omstændigheder alligevel ville møde på arbejde, stadig skal møde på arbejde.

De skal altså ikke sygemelde sig.

Hoste og forkølelsessymptomer kan netop være tegn på, at man er smittet med coronavirus.

B.T. har modtaget mailen fra en ansat på Hvidovre Hospital. Denne ønsker at være anonym, og derfor kan vi ikke bringe mailen eller den direkte ordlyd fra mailen, da det vil kompromittere kilden.

B.T. er bekendt med kildens identitet og vælger at bringe historien på denne måde, da kilden - og flere af dennes kolleger - er bange for, hvad det kan få af konsekvenser, hvis de skal gå syge på arbejde.

De er bange for, hvad det vil betyde for situationen, hvis de som sundhedspersonale - blandt patienter med nedsat immunforsvar - render rundt som smittebærere.

»Vi følger myndighedernes retningslinjer«

For at beskytte kilden har B.T. ikke videresendt mailen til Hvidovre Hospital. Men Hvidovre Hospital har over flere omgange fået beskrevet - både via mail og over telefonen - hvad der står i mailen. Og at ordlyden - omkring den praksis, der beskrives i mailen - ikke er til at misforstå.

Hvidovre Hospital ønsker ikke stille op til interview, men har sendt følgende svar i en mail.

»Udmeldingen fra direktionen på Amager og Hvidovre Hospital er, at hvis vores ansatte er syge, skal de blive hjemme. Og de skal først møde op på arbejde, når de er raske og har været uden symptomer i 48 timer. Vi følger myndighedernes retningslinjer. B.T. ønsker ikke at vise os teksten på mailen, og vi kan ikke kommentere yderligere på en tekst, vi ikke må se,« skriver Morten Willas Lund, der er HR-chef på Amager og Hvidovre Hospital.

Ledelsen på Hvidovre Hospital ønsker ikke at kommentere B.T.s oplsyninger i et interview, da de ikke kan få lov til at se den fulde mail. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Ledelsen på Hvidovre Hospital ønsker ikke at kommentere B.T.s oplsyninger i et interview, da de ikke kan få lov til at se den fulde mail. Foto: Thomas Lekfeldt

Den praksis, der opfordres til i mailen, er ikke enslydende med ovenstående svar. Derfor har B.T. spurgt Hvidovre Hospital, om der med mailen 'blot' er tale om en misforståelse, men det har de ikke ønsket at svare på.

Skærpet pligt

I de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen - som er udsendt den 13. marts - og som gælder for alle landets regioner og kommuner, stiller Sundhedsstyrelsen særlige krav til arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren.

Det skyldes, at man netop vil sikre, at personale med symptomer på luftvejsinfektion ikke møder på arbejde og risikerer at smitte patienter med covid-19.

»Lederen på arbejdspladsen har en skærpet pligt til at sende personale hjem, såfremt de udviser tegn på luftvejsinfektion eller andre symptomer, der kan give mistanke om covid-19,« står der i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

DSR: Det strider imod retningslinjerne

Hos Dansk Sygeplejeråd (DSR), der varetager de danske sygeplejersker, skurrer det kraftigt i ørerne, at man i mailen ser højt og flot på myndighedernes anbefalinger.

»Jeg er noget forundret over den her udmelding. Jeg synes, at Sundhedsstyrelsen har sagt det klart og tydeligt, at folk, der oplever symptomer på luftvejsinfektioner, ikke skal møde på arbejde. Og det strider det her direkte imod,« siger Grete Christensen, der er formand for DSR.



Grete Christensen understreger vigtigheden i, at der netop bliver passet på de ansatte i sundhedssektoren, så de ikke bliver gjort til en unødig smittekilde på hospitalerne.



»Vi har rigtig meget brug for at passe på vores medarbejdere i sundhedssektoren. De viser en enorm vilje og kaster sig hovedkulds ind i den her kamp. Og derfor er vi i endnu højere grad nødt til tænke på at holde vores ansatte raske. Hvis vi ikke formår det, har vi i mine øjne tabt ret stort i forhold til kampen mode denne virus,« lyder det fra DSR-formanden.

Hos Danske Patienter undrer det ligeledes direktør Morten Freil, at personalet på Hvidovre Hospital bliver bedt om at møde på arbejde med symptomer, der kunne ligne coronavirus.

Dog siger han, at man hos Danske Patienter har tillid til, at beslutningen træffes ud fra en afvejning af, hvordan man er bedst rustet til at komme igennem krisen.

Efter Sundhedsstyrelsens seneste opdatering af deres retningslinjer, har de ansatte på Hvidovre Hospital modtaget en ny mail, hvori der står, at de kan blive testet, hvis de oplever sygdomssymptomer.