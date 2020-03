Anæstesisygeplejerske på Rigshospitalet Trine Madsen er blevet testet positiv for coronavirus.

Nu er hun nervøs for, om hun har smittet kollegaer, og hun frygter, at rigtig mange læger og sygeplejersker vil blive smittet.

Trine Madsen lider i perioder af ondt i hovedet. Men mandag den 17. marts begyndte hun at føle, at det ikke var, som det plejer. Hun udviklede også feber over et par timer.

Hun skulle have haft en nattevagt den dag, men meldte sig syg, og ledelsen mente, at hun skulle testes for coronavirus.

Trine Madsen. Foto: Privatfoto Vis mere Trine Madsen. Foto: Privatfoto

Tirsdag eftermiddag kom svaret. Trine Madsens test var positiv.

Den 44-årige sygeplejerske er nu nervøs for at have smittet kollegaer:

»To af de kollegaer jeg var sammen med er også syge nu. Den ene blev syg dagen efter, så det kan umiddelbart ikke have været mig. Den anden havde jeg brugt en halv time sammen med i et vagtskifte, og det kan godt være mig, der har smittet den person.«

På sin vagt dagen før, var Trine Madsen ansvarshavende, hvilket betyder, at hun heldigvis havde meget begrænset kontakt til patienter, og hun har heller ikke hørt, at de patienter, som hun så var i kontakt med, skulle have symptomer.

Er du ansat i sundhedsvæsnet og smittet med coronavirus? Så vil jeg meget gerne høre fra dig. Kontakt mig på mail: akst@bt.dk

Trine Madsen er mere bange for, at kollegaerne smitter hinanden, end at de bliver smittet af indlagte:

»Vi arbejder tæt sammen i mit fag. Jeg kan ikke passe mit arbejde, hvis jeg står to meter fra en kollega. Derfor er jeg mere bange for, at vi smitter hinanden, end at vi smitter de personer, der er indlagt. Vi har ikke mulighed for at holde den afstand, der skal være.«

Trine Madsen frygter, at mange af hendes kollegaer nu bliver smittet med coronavirus:

»Der er mange af mine kollegaer, der bliver smittet, det er jeg helt sikker på. Vi er jo slet ikke nået til foden af det bjerg, der kan vente os. Når mine kollegaer og andre bliver syge, så bliver det nogle lange sygdomsperioder på op til 14 dage. Det er meget at være væk.«

»Det bliver en bold, der kommer til at rulle. En tilbage, to hjem. Vi bliver presset på patienter, men også menneskelige ressourcer på hospitalerne. Hvis vi også kommer til at mangle værnemidler, så stiger smitten.«

Hun tilføjer, at hun ikke har været på Rigshospitalet siden søndag den 16. marts, men at hun fornemmer, at stemningen blandt kollegaerne er, at folk tænker, at det nok også bliver deres tur på et tidspunkt. Derudover fortælller hun, at der er flere af hendes kollegaer, der er smittet lige nu.

Trine Madsen har ingen idé om, hvordan hun er blevet smittet. Hun har ikke været på ferie eller umiddelbart været i kontakt med nogen, hun kender, som skulle være smittet.

Hun mener, at hun formentlig er blevet smittet ude i samfundet, men at hun selvfølgelig ikke med 100 procent sikkerhed kan sige, at det ikke er en kollega, der har smittet hende.

Hun ligger nu syg på ottende dagen og har stadig symptomer. Trine Madsen var den første på hendes arbejdsplads, hvor man ikke kunne spore, hvor hun er blevet smittet.