Konflikt mellem sygeplejersker og Danske Regioner kan komme til at koste aflyste operationer i massevis.

Netop nu forsøger danske sygeplejersker at få forhandlet en overenskomst på plads med Danske Regioner.

Hvis det ikke sker, kan det komme til at betyde strejke blandt sygeplejerskerne landet over fra fredag.

Det har fået Region Midtjylland til at forberede sine patienter på, at behandlinger og operationer kan blive aflyst. Men regionen vil først officielt begynde at aflyse sin aftaler fra torsdag.

Det siger koncernchef i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

- Vi har ikke lyst til at aflyse for tidligt, i tilfælde af at strejken bliver afblæst eller udskudt, siger han.

Isoleret set kan det for Århus Universitetshospital, der hører under Region Midtjylland, komme til at koste aflysninger af et stort tocifret antal operationer, siger Ole Thomsen.

Andre regioner oplyser, at man hurtigst muligt vil kontakte berørte personer, hvis det ender med en konflikt.

/ritzau/