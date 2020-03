De danske sygeplejerskestuderende skal forberede sig på at blive kastet ud i akutberedskab, hvis coronavirussen tager endnu hårdere fat om Danmark.

Heldigvis vil de studerende hjertensgerne hjælpe til, men de savner, at nogen tager hånd om dem og tænker på deres økonomiske forhold. B.T. har talt med flere studerende, der har det sådan.

Olivia Haahr, 24 år og studerende på 6. semester

Torsdag blev Olivia Haahr sendt hjem som studerende, men kaldt på arbejde som en del af akutberedskabet.

Som studerende får man ikke løn, da man ikke indgår i normeringen, men er man en del af akutberedskabet, tæller man med. Dog får de studerende i akutberedskabet fortsat ingen løn, og det studser Olivia Haahr lidt over.

»Jeg vil aldrig sige, at jeg ikke vil hjælpe, hvis jeg ikke får løn. Men vi indgår som en sygeplejerske. Ingen i Danmark arbejder gratis, hvorfor skulle vi så gøre det? Vi kunne godt få en elevløn,« fortæller Olivia Haahr.

Oliva Haahr frygter dog konsekvenser på lidt længere sigt, hvis akutberedskabet skal vare længere end de 14 dage, der lige nu er planlagt af regeringen.

»Akutberedskabet er ikke en del af vores læringsmål. Derfor frygter jeg, at de udsætter eller forlænger uddannelsen. I den her periode bruger vi vores SU-klip, hvad så om et halvt år, hvis vi skal forlænge uddannelsen, fordi vi ikke har opfyldt vores læringsmål, og man ikke har flere SU-klip tilbage?«

Olivia Haahr skulle gerne kunne kalde sig for klinisk sygeplejerske om tre en halv måned. Men lige nu ved hun ikke, hvad der kommer til at ske.

»Jeg er ikke en utilfreds studerende, men nogen bør kigge på det her og beskytte de studerende.«

Amanda Carlslund, 22 år og studerende på 3. semester

Amanda Carlslund er sygeplejerskestuderende på 3. semester.

Amanda Carlslund risikerer også at blive sendt ud i akutberedskabet. Hun starter i praktik i slutningen af marts, og har coronavirussen ikke lagt sig, må hun træde til og hjælpe. Hun synes dog ikke, at ordningen er helt fair.

»Jeg ser det som en billig arbejdskraft, og det synes jeg ikke er i orden.«

Hun kan dog godt at, se de måske ikke bør få helt den samme køn som en færdiguddannet og fastansat sygeplejerske. Men mon ikke der kunne findes en mellemvej, tænker hun.

»Vi er tvunget ud i akutberedskabet. Det er ikke et valg. Tvungen gratis arbejdskraft er ikke fair.«

Ifølge Amanda Carlslund vil kompensation eller et tillæg til SU'en være en god løsning.

»Jeg er med på, at vi skal hjælpe folk i den her situation, og vi læser til sygeplejerske af en grund, og jeg tænker ikke, man kan tillade sig at sige nej til at hjælpe. Men der skal også have en gevinst for mig, at jeg hjælper.«

Dog vil hun ønske, at de rette ressourcer blev sat til rådighed, også i forhold til smitten.

»Hvis jeg skal arbejde med corona-smittede, så vil det gå ud over mig privat. Jeg vil for eksempel ikke kunne se min familien. Dem vi jeg blive tvunget til at tage afstand til på grund af smitteoverførsel.«

Natasha Liv Buchholz, 21 år og studerende på 6. semester

Natasha Liv Buchholz risikerer også at blive sendt ud i akutberedskabet.

Den 21-årige studerende er endnu ikke blevet kaldt ud som del af et akutberedskab. Men hun vil rigtig gerne, selv om det ikke er helt bekymringsfrit.

»Hvis jeg bliver kaldt ud, vil jeg frygtelig gerne hjælpe, men det skal være på ordentlige vilkår,« siger Natasha Liv Buchholz.

Og med ordentlige vilkår tænker Natasha Liv Buchholz på smittefaren og økonomi.

»Som sygeplejerske i akutberedskabet risikerer jeg at blive smittet. Så får jeg 14 dage hjemme i karantæne, og det kommer til at gå ud over min økonomi. Jeg savner et sikkerhedsnet,« fortæller Natasha.

Som studerende får man nemlig ikke løn, og bliver man syg, må man nøjes med sin SU, hvorimod de fastansatte vil få løn under sygdom.

»Jeg vil næsten hellere tage vagter som vikar på mit arbejde og få noget for det. Det vil komme til at gå ud over min økonomi, hvis jeg blev smittet,« siger Natasha, der ved siden af studiet har to jobs for at få det hele til at løbe rundt.

Dernæst synes Natasha Liv Buchholz, at akutberedskabet burde være frivilligt, når man risikerer at blive smittet.

»Det skal være frivilligt, om man vil udsætte sig selv for smitte. Man har vel altid et valg, om man har lyst til at færdes ude blandt mennesker og løbe den risiko. Bare fordi man er sygeplejerske, betyder det ikke, man er udødelig.«

Hvis Natasha Liv Buchholz bliver bedt om at deltage i akutberedskabet, vil hun selvfølgelig stadig hjælpe. Hun vil blot ønske, der blev tænkt lidt mere på de studerendes forhold.

De studerendes forhold er bestemt af de enkelte regioner og kan derfor variere. Det oplyser Sundhedsministeriet. B.T. har dog ikke været i kontakt med nogen studerende, der har fået tilbudt løn eller anden betaling under akutberedksabet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke, men det har ikke været muligt.