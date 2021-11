»Jeg stod tilbage med en total følelse af afmagt.«

Sådan siger 31-årige Miamarie Dyrving Rasmussen fra Slagelse, efter hun i den forgangne weekend blev pålagt at tage en nattevagt på hjerteafsnittet, selvom hun til daglig er specialiseret i endokrinologiske sygdomme (hormon og stofskiftesygdomme, red.).

»Jeg tror ikke, patienten følte, jeg var utilstrækkelig, han havde travlt med at koncentrere sig om at få luft. Men det var sådan, jeg havde det,« siger Miamarie.

Hun har tidligere fortalt om sine oplevelser med arbejdsmiljøet på Slagelse Sygehus til TV 2 Øst og uddyber nu sin historie i et interview med B.T.

»Det her sker hver dag i hele landet. Ikke kun på mit sygehus. Jeg er ikke den eneste, der går rundt og har ondt i maven«.

Ubehaget over at skulle overtage et andet speciale skyldes især, at hun ikke føler, hun har kompetencerne til at kære sig om patienter inden for netop dette speciale. Og især ikke, når hun alene skulle tage vare på 12 patienter i løbet af nattevagten.

»Jeg er jo bange for at overse noget. Hvis der sker fejl, fordi specialet er så komplekst, så er det jo os, der står tilbage med ansvaret,« siger Miamarie Dyrving Rasmussen, der har været færdiguddannet i cirka otte år.

Den konkrete episode med manden, der havde svært ved at få luft, udspillede sig netop på nattevagten i sidste weekend. Og da Miamarie ikke vidste, hvad hun skulle stille op, ringede hun til en læge for at få hjælp.

»Jeg kan altid ringe til en læge eller en sygeplejerske fra intensiv, men vi har mange medicinske læger, som er meget grønne. Så han spurgte jo mig, hvad vi skulle gøre. Men hvis jeg kendte svaret, havde jeg jo ikke ringet efter ham,« siger Miamarie Dyrving Rasmussen.

Patienten var stabil, da Miamarie gik hjem fra nattevagt. Men det ændrer ikke på, at hun er utryg ved at skulle overtage andre specialer. For ligesom læger er sygeplejersker også specialiseret. Det tager cirka to år at specialisere sig som sygeplejerske.

Sygehusdirektør for Slagelse Sygehus, Niels Reichstein Larsen, bekræfter overfor TV 2 Øst, at det er sket flere gange, at sygehuset har rykket personale rundt for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

»Jeg er også nødt til som ansvarlig for sygehuset og tænke på: At hvis man er sygeplejerske og har en autorisation. Så har man kendskab til sygepleje bredt, og man har kendskab til patienter bredt. Så er jeg helt med på, at specialviden om lige nøjagtigt alle patienter kan man ikke have – men man er sygeplejerske, og man er autoriseret til at kunne tage sig af patienter i bred forstand,« siger han til mediet.

Miamarie Dyrving Rasmussen har dog ikke meget tilovers for det argument.

»Jeg kan sagtens passe patienter og lægerne synes, jeg er kompetent. Men jeg har ikke forudsætningerne til at kigge efter hjertepatienter og slet ikke, når jeg er alene på en nattevagt, hvor jeg ikke kan nå at danne mig et overblik,« siger hun.

Kort før omtalte nattevagt har Miamarie Dyrving sagt sit job op og vil nu ikke længere arbejde på sygehuset, hvor hun føler sig overbelastet og har svært ved at få det til at hænge sammen med familielivet.

»Jeg er nødt til at passe på mig selv. Det er ikke vores ansvar at lappe huller,« siger hun.

Som løsning på problemet forslår hun, at sygeplejerskerne får mere i løn, så det bliver mere attraktivt at arbejde som sygeplejerske og dermed få flere til at blive i faget.