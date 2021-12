Når nu politikerne er tilbageholdende med at give sygeplejerskerne mere i løn, så må sygeplejerskerne selv skride til handling.

Sådan lyder budskabet fra sygeplejerske Katrine Vilien, der sammen med kollegaen Line Staahlnacke nu har startet et nonprofitrekrutteringsbureau for sygeplejersker, hvor de får en højere løn og bedre pension uden om overenskomsterne.

Initiativet, der gik i luften 1. december, består mere nøjagtigt af en hjemmeside, hvor arbejdstager og arbejdsgiver kan finde hinanden. Det har fået navnet Sammenslutningen af Selvstændige Sygeplejersker.

Grundlønnen for en sygeplejerske med for eksempel ti års anciennitet skal være 35.500 kroner med en pension på 17 procent. Læg dertil tillæg, som gives for skæve vagter.

Det vil ifølge Katrine Vilien i højere grad matche folkeskolelærerne, som har tilsvarende lønvilkår.

»Vi har indtil videre fået en masse positive reaktioner. Vores ambition er at lokke folk tilbage i faget. Og det kunne være, de ville det, hvis de fik en ordentlig løn,« siger Katrine Vilien

Initiativet kommer i kølvandet på en ophedet debat om lønvilkår for sygeplejerskerne, som har kørt siden arbejdsnedlæggelser i sommeren 2021 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

»Som jeg ser det, så er den danske model død. Den fungerer ikke, og politikerne er ikke villige til at lave den om,« siger Katrine Vilien, der godt kan se det problematiske i at gå uden om overenskomsten:

»Men jeg ser ikke nogen anden udvej end at presse på,« siger hun.

I løbet af de første par dage har cirka 200 sygeplejersker tilmeldt sig platformen, og initiativtagerne forventer yderligere interesse i de kommende dage og uger.

»Det er ikke vores intention at starte en ny debat om sygeplejerskernes løn. Hjemmesiden er ærligt og dybfølt ment, men også en provokation,« siger Katrine Vilien.

I begyndelsen af denne uge meldte flere partier i Folketinget ud, at det coronapressede sundhedsvæsen skal have tilført flere penge i form af en coronavinterpakke.

Problemet skyldes hovedsagelig, at mange sygeplejersker har sagt op, og at det netop er svært at rekruttere nye.

Samtidig har flere sygeplejersker nægtet at tage overarbejde i protest over, at de ikke fik det lønløft, som de kæmpede for under sommerens konflikt.

»Vi anerkender den betydelige udfordring og det pres, som sundhedsvæsenet står overfor. Planen er, at det skal træde i kraft hurtigst muligt,« sagde Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, til Ritzau.

B.T. har tidligere skrevet en lang række artikler om sygeplejerskernes lønvilkår – blandt andet omkring, hvor meget en sygeplejerske tjener. Det kan du læse mere om her.