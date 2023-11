Nu sker det igen.

På torsdag skal en sygeplejerske møde i Retten i Frederiksberg, da hun er tiltalt for at have snaget i 215 personers patientjournaler.

Ifølge anklageskriftet skal sygeplejersken uberettiget have kigget i patientjournalerne i en periode fra 14. juni 2017 til 3. december 2019.

Her var sygeplejersken ansat på et hospital i Region Hovedstaden.

Det er under en måned siden, at en læge blev idømt 60 dages betinget fængsel for at have snaget i patientjournaler tilhørende 1.200 personer.

Lægen var ansat på to sygehuse i Region Hovedstaden, da de mange uberettigede opslag blev foretaget.

Så det er altså to personer ansat på hospitaler i samme region, der med en måneds mellemrum skal i retten.

Ud over at begge sundhedspersoner har været ansat i Region Hovedstaden, har de to sager noget andet til fælles.

I sagen om lægen kom det frem, at lægen havde snaget i 14 kendte personers patientjournaler.

Og der skal ligeledes være kendte personer, blandt andet politikere, blandt de 215 personer, der i den nye sag har fået snaget i deres journaler af sygeplejersken.

Det har flere medier skrevet, da sagen om sygeplejersken kom frem i juli 2020, men først nu skal den altså i retten.