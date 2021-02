Hvis du bor i Tyskland og skal ind i Danmark, skal du nu kunne fremvise en negativ coronatest, der maksimalt må være 72 timer gammel.

De nye stramninger synes Sabrina Johansen ikke om. Hun er sygeplejerske i Danmark, men bosiddende i Tyskland. Derfor pendler hun fra Flensborg til Aabenraa flere gange om ugen.

»Jeg har gennem hele pandemien været forsigtig, fordi jeg ikke må blive syg qua mit arbejde. Men de her nye regler betyder, at jeg bliver udsat for smitte,« siger hun til B.T. og fortsætter:

Sygeplejersken har undgået smitte ved at være isoleret under hele pandemien. Hendes personlige problem ved de nye regler er, at hun ikke længere kan nøjes med at blive testet på arbejdet.

Sygeplejesken udsættes for smitterisiko grundet nye regler. Foto: Privat. Vis mere Sygeplejesken udsættes for smitterisiko grundet nye regler. Foto: Privat.

»Jeg har eksempelvis fri på fredag, lørdag og søndag, og grundet de nye regler skal jeg så ned og stå i kø sammen med en masse andre mennesker for at få taget en test. Det er irriterende.«

Sabrina Johansen fortæller, at hun siden marts sidste år har været meget omhyggelig, når hun har forladt sin bopæl. Sygeplejersken har eksempelvis kun handlet ind kort før lukketid i diverse supermarkeder, mens hun har sprittet indkøbsvognen så meget af som muligt.

Situationen i Flensborg er meget alvorlig i øjeblikket, hvor myndighederne har indført et udgangsforbud efter klokken 21 som følge af stigende smitte. Alligevel synes Sabrina Johansen, at det er træls med et krav om en negativ test, når hun skal på arbejde.

»Jeg har fuld forståelse for situationen, og det betyder ikke så meget for mig, der har været alene hernede længe. Jeg så eksempelvis sidst min søn i slutningen af december. Men det er da træls, at vi ingenting må, men alligevel skal betale lidt over 200 kroner for at blive testet, mens vi står i kø med en masse andre mennesker.«

Regeringens stramninger trådte i kraft 17. februar, og det er igen den britiske mutation, som man er særligt bange for.

Sabrina Johansen siger afsluttende, at de seneste små 12 måneder har været hårde, og hun synes, at pendlerne er blevet glemt af Mette Frederiksen af og til.

»Det har ikke været helt fair, fordi vi til tider har siddet i kø i halvanden time, fordi danskerne skulle til Tyskland og handle ind, da grænsen blev åbnet. Regeringen har sagt, at der kun bliver taget stikprøver, men det passer ikke. Hver eneste bil bliver tjekket, og det tager tid. Der må kunne laves nogle lempelser for det arbejdende folk.«

Lige nu skal sygeplejersken betale for at blive testet, når hun ikke er på arbejde, men regeringen i Tyskland arbejder på at gøre det gratis fra 1. marts.