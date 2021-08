Der er så stor mangel på sygeplejersker, at det med almindelig markedslogik burde være en smal sag for sygeplejerskerne at presse arbejdsgiverne i regioner og kommuner til at putte mere i sygeplejerskernes lønningsposer.

Det er den underliggende logik i et opslag, som den 41-årige anæstesisygeplejerske Lissa Lock fra Christiansfeld har lagt på Facebook.

Her gør hun som led i sygeplejerskerens strejke for højere løn opmærksom på, at vikarbureauet Powercare netop nu søger sygeplejersker til at besætte 250-300 ledige vagter i august og begyndelsen af september alene på Region Syddanmarks hospitaler – og der er ikke tale om strejkeramt arbejde, for det må ikke dækkes af vikarer.

»Jeg bliver tæppebombet med sms’er om, at der er ledige vagter at tage alle mulige steder. Så når aktører som Cepos siger, at der ikke mangler sygeplejersker, kan jeg ikke få det til at stemme,« siger Lissa Lock og tilføjer:

Lissa Lock, 41 år og sygeplejerske. Foto: Privat foto Vis mere Lissa Lock, 41 år og sygeplejerske. Foto: Privat foto

»Hvis det her var det private arbejdsmarked, ville arbejdsgiverne jo tilbyde medarbejderne højere løn for at tiltrække eller fastholde arbejdskraft.«

Men sygeplejerskekonflikten udspiller sig ikke på det private arbejdsmarked, hvor arbejdstagerne kan ramme arbejdsgiverne hårdt på indtjeningen ved at nedlægge arbejdet.

Tværtimod sparer regioner og kommuner millioner af lønkroner, mens sygeplejerskerne strejker.

Vejen til mærkbart højere løn går altså næppe gennem strejke, erkender Lissa Lock.

Strejken Et flertal af sygeplejerskerne organiseret i DSR (Dansk Sygeplejeråd) har stemt nej til den nye overenskomst, som løfter lønnen med 5,02 procent og har en samlet økonomisk ramme på i alt 6,75 procent over tre år, 2021-2024.

DSR mener, at sygeplejerskerne har et lønefterslæb, som knytter sig til tjenestemandsreformen fra 1969, hvor typiske kvindefag som sygeplejersker blev indplaceret på et lavere løntrin end faggrupper som for eksempel folkeskolelærere.

DSR varslede strejke, og den trådte i kraft ved midnat 20. maj.

Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner mødtes onsdag for første gang, siden konflikten begyndte for otte uger siden. Parterne kom ikke tættere på hinanden, og der er ikke nye møder eller forhandlinger i kalenderen.

Men hvis tilstrækkelig mange sygeplejersker søger over i private bureauer, som sælger sygeplejeydelserne til regioner og kommuner, kan de offentlige arbejdsgivere ifølge Lissa Lock blive tvunget til at tilbyde offentligt ansatte sygeplejersker højere løn for at tiltrække og fastholde dem og for at undgå at betale dyrt for sygeplejerskerne fra vikarbureauerne.

Den er den model, som en række nyudklækkede jordemødre lige nu forsøger sig med ved at nægte at tage job i det offentlige til den nuværende løn.

Konsekvensen er mærkbar på flere fødeafdelinger, som har ubesatte stillinger og må hyre dyre vikarer ind eller betale overarbejdsbetaling til de eksisterende jordemødre for at tage ekstravagter.

»Hvis nyuddannede sygeplejersker eksempelvis siger nej til at tage en fast stilling eller vikariater i det offentlige på de nuværende vilkår og i stedet søger over i de private bureauer, som kan tilbyde masser af ubesatte vagter, kan det presse regioner og kommuner til at gøre det lønmæssigt mere attraktivt at arbejde for dem,« siger Lissa Lock og tilføjer:

»Man kan også søge til Norge, hvor en sygeplejerske får væsentlig mere i løn. Det kunne godt være fremtidens måde at presse de offentlige arbejdsgivere på,« siger Lissa Lock.

I den liberale tænketank Cepos hilser økonom og direktør Martin Ågerup denne markedslogik velkommen.

Direktør i Cepos Martin Ågerup. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Direktør i Cepos Martin Ågerup. Foto: Tobias Kobborg

»Det er yderst fornuftigt, hvis sygeplejerskerne og jordemødrene nu er mere åbne for, at der kommer flere private aktører ind på deres områder. Det er netop en vej til at få konkurrence om arbejdskraften,« siger han og uddyber:

»I det private erhvervslivet kan vi se, at det virker: Det giver for eksempel højere lønninger i byggeriet, og konkurrencen øget samtidig produktiviteten. Så det er absolut fornuftigt at tænke på den måde.«

Men lige nu står sygeplejerskerne med den grundlæggende udfordring, at regioner og kommuner ikke har voldsomt svært at rekruttere nok sygeplejersker, og sygeplejerskeuddannelserne har heller ikke svært ved at tiltrække studerende, påpeger Martin Ågerup:

»Forskellige analyser siger forskellige ting vedrørende, om der er er mangel på sygeplejersker eller ej. Men man må jo antage, at regionerne – som situation er nu – har vurderet, at de kan tiltrække nok sygeplejersker med den løn, de tilbyder.«

»Hvis regionerne manglede sygeplejersker, ville vi få en diskussion af lønnen mellem regionerne. Finansministeriet og politikerne. Så ville man begynde at overveje for eksempel fastholdelsestillæg og bonusordninger, men der er vi ikke,« siger Martin Ågerup.

Tilbage i Christiansfeld er Lissa Lock usikker på, om det tjener alle bedst, hvis en stor andel af sygeplejerskerne gør alvor at bruge de rå markedskræfter strategisk til at løfte sygeplejerskernes løn i det offentlige.

»Spørgsmålet er, om vi som velfærdssamfund ønsker denne model i fremtiden frem for et sundhedsvæsen med faste, loyale ansatte? Og vil det i sidste ende komme patienterne til gavn eller det modsatte?« spørger hun.

Både Martin Ågerup og Lissa Lock forventer, at strejken ender med et regeringsindgreb.