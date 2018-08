60 gange i løbet af august måned har Lægeklinikken Kolding oplevet, at patienter udebliver fra en tid uden at give besked. Sygeplejersken i klinikken kalder det »uartigt«, skriver JydskeVestkysten.

De ansatte på klinikken har gennem længere tid oplevet, at mange patienter udebliver fra deres tid. For at finde ud af, hvor mange udeblivelser der rent faktisk er tale om, har sygeplejersken hen over sommeren lagt en bold i en plastikcylinder, hver gang en patient udeblev.

I juni var der 54 udeblivelser. I juli, hvor både læger og patienter afviklede ferie, var der 45. I august er der lagt rekord mange kugler i plastikcylinderen.

Hele 60 udblivelser er det blevet til, og det svarer ifølge JydskeVestkysten til, at én læge har udeblivelser svarende til et halvt ugeprogram hver uge. På klinikken er der to læger.

»Vi kunne gøre noget godt for nogle andre i den tid. Det har betydning for andre, for serviceniveauet og for ventetider, som bliver øget. Det er ikke sådan, man ikke kan komme til læge, hvis man har brug for en tid, men det er ærgerligt,« siger Gerda Nielsen til avisen.

Hun har været sygeplejerske i Lægeklinikken Kolding, siden den blev åbnet i 1991. Hun mener, at antallet af udeblivelser er meget forværret i forhold til dengang, og hun mener det skyldes et holdningsskred i befolkningen. Hun fortæller, at det er både unge og gamle der udebliver fra deres lægetider.

Lægeklinikken Kolding bruger hverken sms eller e-boks til at minde sine patienter om, at de har en tid ved lægen. Gerda Nielsen siger til JydskeVestkysten, at erfaringer fra andre lægeklinikker er, at det ikke virker.

I stedet kan patienterne se cylinderen med de mange bolde stå i venteværelset.