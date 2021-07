»Jeg har personligt givet op. Jeg er for træt til at kæmpe mere.«

Sådan lyder det fra Julie Bork. Hun er uddannet sygeplejerske og elsker faget, men på grund af de vilkår, som hendes tidligere kollegaer nu kæmper for at ændre, har hun for længst sagt op.

Siden 19. juni har 5.000 sygeplejersker strejket på grund af utilfredshed med deres lønvilkår, og mandag har Dansk Sygeplejeråd udtaget endnu 702 medlemmer til at tage del i strejken.

Og det er netop strejken, der har fået Julie Bork til tasterne.

»Jeg har set mange kommentarer om, at sygeplejerskerne piver og bare kan tage og finde sig et andet arbejde – og det vil jeg bare gøre opmærksom på, at vi allerede er mange, der gør. Og det er jo ikke en holdbar løsning, for hvem er så tilbage?« spørger Julie Bork retorisk i et Facebook-opslag, som kan læses nedenfor.

Som nyuddannet sygeplejerske søgte Julie Bork mod Norge, hvor hun fik sit første fuldtidsjob.

»I Norge kom jeg ud og brugte alt det, jeg havde lært, og der var rigtig gode muligheder for at dygtiggøre mig gennem kurser og udvikle mig fagligt til gavn for patienterne, og så fik jeg en løn, der stemte overens med den indsats, jeg lagde,« fortæller Julie Bork til B.T.

Da Julie Bork efter to og et halvt år i Norge besluttede sig for at vende tilbage til Danmark, blev hun overrasket.

Med job som sygeplejerske på børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet fik hun efter eget udsagn dårligere muligheder for at efteruddanne sig, mindre fleksible arbejdstider og flere sygemeldte kollegaer. Og samtidig skulle hun løbe markant hurtigere, end hun var vant til, og dét til en lavere løn.

»Jeg havde en altoverskyggende følelse af ikke at være tilstrækkelig. De her børn og familier er så syge og så hårdt ramt, og jeg gik næsten hver dag hjem fra arbejde og følte, at jeg ikke havde nået de ting, jeg skulle – og i hvert fald kun nået dem til laveste fællesnævner.«

Derfor sagde hun for to år siden farvel til livet som sygeplejerske. Siden har hun læst en kandidat i Læring og Forandringsprocesser, som hun netop har færdiggjort.

TV 2 har for nylig afdækket, at Dansk Sygeplejeråd ikke kan dokumentere, at flere sygeplejersker søger over i andre fag.

Men for Julie Bork var det det eneste rigtige:

»Vi havde hele tiden for travlt, og som børnesygeplejerske kan jeg ikke bare forklare, hvad jeg skal, gøre det og smutte ud ad døren. Man skal danne en relation, så børnene føler sig trygge. Men det skete desværre for tit, at vi måtte haste fra det ene til det andet,« husker Julie Bork, der havde en følelse af ikke selv at kunne påvirke sine arbejdsvilkår.

»Jeg tænkte, at hvis jeg skulle ud med skindet på næsen, så var det nu. På den måde var det forebyggende,« forklarer hun.

Sygeplejerskestrejken, der har varet siden 19. juni i år, har frem til mandag medført mere end 28.000 udsatte eller aflyste behandlinger og operationer.

Dansk Sygeplejeråd har indtil videre to gange afvist de overenskomster, som arbejdsgivere og lønmodtagere i kommuner og regioner var nået frem til.

Men selvom strejken nu fortsætter – og udvides – så tror den tidligere sygeplejerske, at der skal mere til, før vilkårene i faget ændrer sig:



»Sygeplejerskerne har i mange år forsøgt at råbe højt om arbejdsvilkår og løn, og jeg tror på en måde, at folk er mættet, og så koster det jo at ændre lønniveauet. Men hvis der ikke sker noget nyt, så er sundhedsvæsenet på røven. Spørgsmålet er, om det er der, vi skal hen, for at folk lytter,« siger Julie Bork.