Sygeplejestuderende dropper ud af uddannelserne, og flere af dem der bliver på skolebænken vil ikke være den klassiske 'gulvsygeplejerske', men i stedet læse videre. Sådan oplever sygeplejestuderende Nana Thilleman Herring det i hvert fald i sin klasse.

Hun forstår godt, at en tredjedel af eleverne i hendes klasse er droppet ud og at over halvdel vil læse videre. Det skriver hun i Information.

Ifølge Nana Thilleman Herring er sygeplejeuddannelsen nemlig blevet længere, sygeplejerskerne har fået mere ansvar, og med det er forventningerne til dem røget i vejret. Men lønnen har ikke fulgt med.

Derudover arbejder sygeplejersker på skæve tidspunkter både aften, nat og weekender.

»Hvis vi reelt ønsker at gøre faget attraktivt i fremtiden, så der kan tiltrækkes en masse mennesker, der brænder for at hjælpe andre og gøre en forskel, må vi både forbedre sygeplejerskers arbejdsvilkår og løn,« skriver Nana Thilleman Herring.

Sygeplejerskernes løn har rod i tjenestemandsreformen fra 1969, hvor lønnen for mange offentligt ansatte er bestemt.

Problemet er bare, at kvinders løn dengang blev anset for at være 'lommepenge', og da sygeplejersker primært er et kvindefag, blev lønnen bestemt som værende lav.

Derfor håber Nana Thilleman Herring, der selv er medlem af Dansk Folkeparti, at politikerne vil gå ind i sagen. I hvert fald hvis de er interesseret i at stoppe sygeplejeflugten og skabe mere fair forhold for de ansatte i såkaldte kvindefag.