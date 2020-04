Mærkerne på gulvet viser tydeligt, at man skal holde afstand i køen til kassen i supermarkedet.

En kvinde stiller sig alligevel så tæt, at Charlotte Boserup næsten kan mærke hendes ånde i nakken.

Hun vender sig om og beder hende holde mere afstand.

»Du behøver ikke være så hysterisk. Det er ikke værre end influenza,« svarer kvinden.

Det blev sidste gang, at Charlotte handlede ind i supermarkedet under corona-epidemien. Hun er sygeplejerske og oplevede i fredags igen det, som hun kalder for en skræmmende adfærd.

»Jeg føler mig mere udsat for at blive smittet, når jeg køber dagligvarer, end når jeg arbejder på hospitalet,« siger hun.

Den fredag begyndte det allerede på parkeringspladsen foran SuperBrugsen, hvor hun skulle handle efter sin vagt på Slagelse Sygehus. Ingen holdt afstand, når de gik forbi hinanden på vej ind og ud. Meget bedre var det ikke i selve butikken, hvor kunderne stimlede sammen.

»Når man går rundt indenfor, står mange i klynger, taler sammen og spærrer gangene i stedet for at bevæge sig videre, så man ikke behøver at stå for tæt på hinanden overalt i butikken,« fortæller Charlotte.

Charlotte Boserup arbejder på Slagelse Sygehus som sygeplejerske. Foto: Privatfoto Vis mere Charlotte Boserup arbejder på Slagelse Sygehus som sygeplejerske. Foto: Privatfoto

Som ansat i sundhedsvæsenet ved hun, hvor vigtigt det er at holde afstand og tage forholdsreglerne alvorligt. På hospitalet ser hun konsekvenserne, når det ikke sker. For at beskytte sin mand, der er i risikogruppen, er Charlotte flyttet op i familiens sommerhus omkring Skælskør. Hun har nu valgt at isolere sig endnu mere ved selv helt at undgå at handle i supermarkeder igen.

»Det bekymrer mig, at folk er ansvarsløse og egoistiske. Det er hårde ord, men det er de rigtige.«

De første mange gange, hvor Charlotte oplevede handlende se stort på reglerne og stå tæt på hinanden, forsøgte hun venligt at gøre dem opmærksom på risikoen. Reaktionerne var langtfra positive.

»Når jeg konfronterer nogen med det, bliver jeg mødt med en ligegyldighed eller himlen med øjnene. Det samme oplever kassemedarbejderne, og en af dem takkede mig derfor for at prøve at sige fra.«

Nu tror nogen, at det ikke er så farligt mere, men vi har ikke knækket kurven endnu Charlotte Boserup

Supermarkederne er blandt de få butikker, som stadig holder åbent i Danmark, og det mærker man de steder, hvor mange kunder handler ind på samme tid. Påsken nærmer sig, og det er en af de travleste tider for dagligvarebutikkerne, hvilket får Charlotte Boserup til at frygte, at problemerne eksploderer.

For jo flere mennesker, der er samlet på samme sted, jo større er risikoen for smittespredning.

På trods af gentagne opfordringer fra myndighederne og supermarkederne ser Charlotte konstant børnefamilier, hvor alle går ind for at handle, og naboer, der hyggesnakker ved frysedisken, mens andre kunder forsøger at klemme sig forbi uden at støde sammen.

Det er, som om flere og flere er begyndt at slække på reglerne, forklarer hun.

»Mette Frederiksen har måske begået den fejl, at hun har gjort folk for optimistiske ved at sige, at man kigger på at åbne Danmark efter påske. Nu tror nogen, at det ikke er så farligt mere, men vi har ikke knækket kurven endnu.«

Mange valfarter i disse dage også fra byerne ud til sommerhusområderne, og det øger presset på de mindre butikker. Som værn mod bølgen af ferieramte kunder har flere købmænd og supermarkeder indført begrænsninger på antallet af handlende fra samme husstand, hvilket håndhæves af de ansatte eller vagtselskaber foran butikkerne.

Senest har Rigspolitiet opfordret til, at man udnytter dagligvarebutikkernes forlængede åbningstider i påsken for at undgå kødannelser for mange mennesker på samme sted.