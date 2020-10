10.000.

Det er antallet af delinger, som den danske sygeplejerske Harun Demirtas har fået på sit Facebook-opslag, som han skrev den 10. oktober.

Opslaget omhandler hverdagen som hjemmesygeplejerske, og er en opsang til politikerne på Christiansborg.

I opslaget fortæller 31-årige Harun Demirtas om et enormt tidspres, der gør det svært at passe jobbet og udføre det med en vis kvalitet.

Efterølgende har han modtaget massiv støtte. Det er Harun glad for, men det viser også, hvor stort problemet er, mener han.

»Jeg havde slet ikke forestillet mig, at opslaget skulle blive delt så mange gange. Men der må være mange, der kan relatere eller afspejle sig i det. Der er også mange andre i sundhedssektoren, der fortæller om lignende problemer andre steder,« siger han til B.T.

Ofte har sygeplejerskerne kun 10-20 minutter ved hver enkelt borger, og det er i mange tilfælde ikke nok.

»Hvis du for eksempel skal bruge ti minutter på en borger, der har psykiske problemer og måske græder, og som kræver psykisk støtte, så er det svært at udøve på ti minutter. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Systemet er ikke interesseret i at vide noget om kvaliteten. Tidsperspektivet skal ændres, da det ikke er godt for hverken sygeplejersken eller de ældre,« siger Harun Demirtas.

Det bliver nemlig en stresset hverdag proppet med frustrationer og dårlig samvittighed hos sygeplejerskerne, og det kan gå ud over borgerne.

»Uret tikker hele tiden, man når ikke sine opgaver og så bliver man rigtig stresset, når man så har brugt lidt længere tid hos en borger, end hvad der var givet. Så når du måske ikke din køreliste, og du skynder på andre borgere for at nå det. Gør du ikke det, så skal man ringe efter hjælp hos en kollega.«

»Så får du dårlig samvittighed, og du bliver frustreret og småirriteret på dig selv over, at man måske ikke har gjort sit arbejde godt nok, når man hverken holder tiden eller føler, at man giver den nødvendige omsorg til borgerne.«

Han mener, at man skal have et system, der sætter borgeren i centrum frem for tiden, og et system der fokuserer mere på de ældres behov.

»Jeg håber, at nogle politikere eller folk med magt har læst mit opslag. Det er alvorligt, og der skal handles nu,« siger Harun Demirtas.