»Jeg er stadigvæk forundret, overrasket og chokeret på vores medlemmers vegne, over at sådan en situation kan ske«.

Sådan lyder det fra næstformanden i Dansk Sygeplejeråd i Region Sjælland, Ulla Birk Johansen, i et interview med TV 2 Øst.

Næstformanden refererer til, at den 24-årige bandeleder Hermin Dilshad Saleh tirsdag flygtede fra en retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, hvor der kun var sundhedsfagligt personale til stede.

Så sent som i sidste uge var Hemin Dilshad Saleh ellers under bevogtning af to til tre betjente døgnet rundt. Det fortæller anonyme kilder, som tv-stationen har talt med.

Hemin Dilshad Saleh er 183 cm høj, almindelig til kraftig af bygning, har sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg. Ser man manden, eller har man oplysninger om, hvor han befinder sig, skal man kontakte politiet på 114 og ikke selv forsøge at tage kontakt med ham.

Ulla Birk Johansen afventer nu svar på, hvorfor man på under en uge gik fra, at politiet mandsopdækkede Hemin Dilshad Saleh, til at han sad på afdeling uden betjente og uden besøgskontrol.

Svaret får hun dog ikke lige med det samme. Det kommer formentlig først, når en redegørelse, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har forlangt fra myndighederne, foreligger.

Københavns Byret afsagde 24. oktober kendelsen om, at Hemin Dilshad Saleh skulle 'anbringes i fængslingssurrogat på en psykiatrisk afdeling, når plads haves'.

Retten oplyste fredag, at den derudover ikke tog stilling til sikkerhedsvurderingen.

Københavns Politi, som har efterforsket sagen, vil ikke udtale sig, før redegørelsen ligger klar.

Hemin Dilshad Saleh blev varetægtsfængslet 11. oktober, sigtet for særlig rå, brutal og farlig vold i forbindelse med et overfald på en rivaliserende bandeleder begået sammen med 18 andre personer i en frisørsalon på Nørrebro.

Politiet har siden flugten anholdt tre mænd og sigtet dem for at have deltaget i befrielsen af en fange, for våbenbesiddelse og for at have truet personale med pistoler.

Hemin Dilshad Saleh er fortsat på fri fod.