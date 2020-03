For mange sårbare bliver smittet, hvis corona- retningslinjerne ikke følges, mener formand for sygeplejeråd.

Tirsdag har sundheds og ældreminister Magnus Heunicke (S) i et Facebook-opslag kommet med et opråb, hvor han skriver, at danskerne skal blive bedre til at følge myndighedernes anbefalinger.

I opslaget omtaler han også de store stigninger i antallet af indlagte med coronavirus.

- Det kan vores sundhedsvæsen ikke holde til. Det kan ingen landes sundhedsvæsener holde til, skriver han.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, fortæller, at Sygeplejerådet har og vil bakke op om de retningslinjer, som myndighederne og ministerierne kommer med.

- Billederne fra andre lande er skræmmende, og derfor er der grund til, at vi gør en særlig indsats, så færrest muligt bliver ramt af smitten.

- Det er os alle sammen det gælder- vi kan alle bidrage med noget, siger hun.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal man for at undgå smitte blandt andet vaske hænder ofte, bruge håndsprit og begrænse den fysiske kontakt.

Grete Christensen bakker også op om retningslinjerne, så sundhedspersonalet ikke bliver smittet med corona.

- Jo mere vi alle sammen gør for at undgå smitte, jo mere passer vi på, at de sundhedsprofessionelle ikke bliver smittet, da det er dem, der skal passe på alle os andre, siger hun.

- Der er alt for mange sårbare, som bliver smittet, og vi får derfor et sundhedsvæsen, som bliver overbelastet, siger hun.

Tirsdag er 960 registreret personer med coronasmitte, mens 82 er indlagt med coronavirus. 18 personer er i intensiv behandling. Det reelle smittetal antages dog at være langt større, da teststrategien er ændret.

