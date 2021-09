»Det er nogle udsagn, jeg bliver ked at høre. Det viser det pres, der er derude.«

Sådan lyder reaktionen fra sygeplejefaglig direktør på OUH, Mathilde Schmidt-Petersen, på historien, hvor en gruppe sygeplejersker fra den samme afdeling på OUH fortæller, at de er pressede til det yderste.

»Der bliver lagt flere og flere opgaver og funktioner over på de erfarne sygeplejersker. For eksempel forventer ledelsen, at de erfarne har flere funktioner samtidig på underbemandede vagter,« beskriver én sygeplejerske.

B.T. Odense har fået beretninger fra gruppen af sygeplejersker. De ønsker ikke at stå frem med navn og billede, men de fortæller samstemmende, at nu er bægeret fyldt.

Den sygeplejefaglige direktør kender godt til problematikken.

»Jeg kan godt genkende, at der er pres på vores afdelinger. Det, du beskriver, lyder som et arbejdsmiljø, der er presset, og det er også det, vi hører,« siger Mathilde Schmidt-Petersen.

Hun beskriver situationen som 'alvorlig'.

»Det bekræfter mig yderligere i situationens alvor og i, at vi skal finde en løsning,« siger den sygeplejefaglige direktør.

»Vi har ofte så travlt, at vi overser alvorlige symptomer eller handler for sent, eller ikke får ydet den mest grundlæggende sygepleje, men kun det mest nødvendige,« beretter en anden sygeplejerske.

Sygeplejerskerne beskriver en hverdag, hvor de bliver pålagt ekstra vagter med få timers varsel, hvor vagtplanerne bliver sendt ud med store huller i, og hvor de har vagter, hvor de ikke når at spise.

»Der er ikke nogen, der skal opleve, at de ikke har tid til frokost, og at de ikke har tid til at tage sig af patienterne,« understreger Mathilde Schmidt-Petersen.

»Vi skal lette det pres, der er på vores sygeplejersker, men vi har lige nu ikke de forkromede løsninger – dem arbejder vi på at finde,« forklarer hun.

Ifølge Mathilde Schmidt-Petersen er der flere forklaringer på, hvorfor situationen nu er endt, hvor den er. Hun nævner blandt andet et langt forløb med covid, der har presset sygeplejerskerne, ti ugers strejke, samt dét, at man mangler sygeplejersker.

Hvor længe skal de kunne klare det?

»Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det skal de ikke klare længere. Jeg har ikke her-og- nu løsningerne, men dem arbejder vi på at finde,« siger Mathilde Schmidt-Petersen.

Hun nævner, at man konkret blandt andet kigger på, om der er andre faggrupper, der kan hjælpe i situationen og på, om der er såkaldt ikke-patientrettede opgaver, der kan udsættes, så der frigives ressourcer til de mest pressede afdelinger.