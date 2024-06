Jakob Dalgas ser frem til at vende tilbage som skoleleder på Borup Skole efter en turbulent tid.

Sygemeldt skoleleder på Borup Skole vender tilbage til jobbet den 1. juli.

Det fremgår af et skriftligt svar fra Køge Kommune til Ritzau.

- Jeg glæder mig meget til at vende tilbage til den skole, som jeg sammen med medarbejdere, elever og forældre har drevet i mange år. Det har været en turbulent periode, som vi nu skal videre fra, lyder det fra Jakob Dalgas.

Køge Kommune kan hverken be- eller afkræfte, at Jakob Dalgas er sygemeldt på nuværende tidspunkt.

Han har været væk fra posten i et ukendt tidsrum, mens sager om angivelige krænkelser på skolen har fyldt i mediebilledet.

Flere medier har tidligere fortalt, at skoleleder Jakob Dalgas i et autosvar på sin mail oplyste, at han var sygemeldt.

Kammeradvokaten fremlagde i slutningen af maj resultater fra en undersøgelse sat i værk af kommunen selv. Her lød vurderingen, at ledelsen på skolen burde have lavet en handlingsplan særligt for én klasse tidligere.

/ritzau/