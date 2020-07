Rasmus Jarlov har i efterhånden mange måneder døjet med inflammation og stiksmerter i brystet, hvilket også har resulteret i en sygemelding fra politikeren.

Men han og lægerne har stadig tilgode at finde ud af, hvad det rent faktisk skyldes.

Senest - skriver han på Facebook - er han blevet testet for kræft, da Konservative-politikerens læge var bekymret over et vægttab på 11 kilo fordelt over tre måneder.

Og heldigvis var det en negativ test.

'Jeg er nu blevet frikendt for at have kræft efter en undersøgelse på Rigshospitalet, hvor jeg fik sprøjtet radioaktivt stof, som skulle binde sig til kræftceller, i blodårerne. Det troede jeg nu heller ikke, at jeg havde. Men min læge blev lidt overrasket over, at jeg havde tabt 11 kg på tre måneder, hvilket da også er lidt voldsomt. Men jeg fejler altså fortsat ikke noget, man kan dø eller blive permanent hæmmet af,' skriver han i sit Facebook-opslag.

Jarlov er dog stadig sygemeldt og oplever fortsat stiksmerter og inflammation i brystet, og indtil videre er den foreløbige konklusion blot, at det er et tilfælde.

'Men der er stadig ikke nogen rigtig god forklaring på, hvorfor jeg fortsat har lidt inflammation og stiksmerter i brystet. Det sker åbenbart nogle gange for ellers raske mænd i alderen 20-50. Jeg er fortsat på medicin og skal fortsat slappe af så meget som muligt. Det tager sin tid, men det virker til at gå den rigtige vej,' skriver han.

For cirka en uge siden blev Jarlov far til en lille dreng, og i Facebook-opslaget skriver han endvidere, at den fødsel - der skete seks uger for tidligt - også har tæret meget på kroppen.

Alligevel gør han også klart, at det 'kribler overalt i ham for at komme i gang igen'.