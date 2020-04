Da coronaepidemien forventes at vare måneder, skal sygehusene have beredskab klar i flere måneder.

Selv om coronaudbruddet ikke ser ud til at blive så voldsomt i Danmark, som man kunne have frygtet, vil det lægge et stort beslag på sygehusene de kommende måneder.

De danske sundhedsmyndigheder forventede i starten af udbruddet et kortere udbrud, hvor toppen af epidemien ville være højere. Nu er forventningen et mere langstrakt forløb.

Derfor skal regionerne planlægge efter, at der i en længere periode - på flere måneder - skal være et beredskab, som kan tage mod patienter, der er smittet med coronavirus.

Det består af 800 almindelige senge og 300 senge på intensiv. Det fremgår af en plan fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan man gradvist kan vende tilbage til normalen.

Det betyder, at der igen bliver åbnet for ikke-akutte operationer, behandlinger og kontroller.

De har på det seneste været suspenderet, fordi regionerne tidligere skulle planlægge efter, at der pludselig kunne komme en voldsom belastning af sundhedsvæsenet og blive brug for 800-900 pladser alene på intensiv.

Men da udbruddet ikke har udviklet sig så voldsomt, har regeringen lagt op til at åbne samfundet, og mandag blev det besluttet at genåbne de fleste af de dele sundhedsvæsenet, der har været lukket ned.

Mandag var 288 coronasmittede indlagt på almindelige sengepladser, mens 100 var på en intensivafdeling.

I de seneste modeller fra Statens Serum Institut er vurderingen, at der vil komme flere smittede og indlagte de kommende uger, i takt med at samfundet gradvist bliver åbnet.

Vurderingen er, at belastningen på sygehusene vil toppe i løbet af maj med 649 coronapatienter på de almindelige sengepladser og 264 intensivpladser.

Der er dog stor usikkerhed med modellerne. Antallet af smittede afhænger især af, om befolkningen bliver ved med at holde afstand og have god hygiejne.

Hos regionerne, der driver landets sygehuse, er vurderingen, at coronaberedskabet vil betyde, at man ikke kommer op på normalt blus i det kommende lange stykke tid.

- Det er en ret stor opgave, så vi kommer ikke op på fuld aktivitet nu, og derfor er bunken (af udskudte operationer og behandlinger, red.) ikke nødvendigvis færdig med at vokse, siger formand Stephanie Lose.

- Man kan ikke forvente, at vi i løbet af få dage eller få uger kan behandle alle. Det her kommer til at strække sig langt frem, siger hun.

