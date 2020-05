Alt blev sat ind på sygehusene for at forberede sig på corona-epidemi. Men nu lukkes hele Covid-19-afdelinger.

Landets sygehuse nedlægger sengepladser til Covid-19-patienter på stribe.

Det skriver Politiken fredag på baggrund af en rundringning til regionerne.

Tidligt i marts gjorde hospitaler landet over sig klar til et stor indryk af patienter med Covid-19.

Hos Slagelse Sygehus var man med 73 pladser udelukkende til patienter med Covid-19 rustet til at tage sin del, hvis coronaepidemien endte i et skrækscenarie. Men nu lukker afdelingen.

Ved Politikens rundringning var der nemlig i hele Region Sjælland i alt 22 indlagte med Covid-19, heraf fire på intensiv.

- Det er gået dramatisk ned meget hurtigt. Jeg har ikke mødt nogen, som havde ventet den udvikling, fortæller koncerndirektør i regionen, Leif Panduro Jensen, til Politiken.

I resten af landet er billedet det samme, viser rundringningen.

I Region Nordjylland var der otte indlagt med Covid-19, og her har Aalborg Universitetshospital senest lukket et særligt intensivafsnit.

I Region Midtjylland forklarer regionens koncerndirektør, Ole Thomsen, at sengeantallet næsten er nede på det normale.

I denne uge holdt regionen op med at oplyse antallet af indlagte med Covid-19 på hospitalsniveau af hensyn til patienternes anonymitet. Ifølge de seneste tal var der i alt 9 indlagte.

Selv i Region Hovedstaden, som har været hårdest ramt af epidemien, tilpasser man beredskabet til færre patienter, fortæller koncerndirektør Svend Hartling til Politiken.

- Vi vil stadig have patienter med Covid-19 om en måned, om to, måske endda om 12 måneder, men de skal håndteres i almindeligt regi, som andre patienter, der skal i isolation, siger Svend Hartling, som forklarer, at sygehusets personale er vant til den opgave.

Region Hovedstaden havde torsdag 73 indlagte, heraf 13 på intensiv.

På grund af de få Covid-19-patienter forsøger sygehusene nu at indhente de pukler, der er skabt på en række områder efter den store omlægning af sundhedsvæsnet. Den betød blandt andet, at tusindvis af operationer blev aflyst.

/ritzau/