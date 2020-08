Kernen i velfærdssamfundet har været i fare, og derfor har man brugt milliarder, vurderer Danske Regioner.

Landets sygehuse har under coronakrisen købt coronaudstyr for 2,3 milliarder kroner.

Det skriver Berlingske mandag på baggrund af en redegørelse fra forretningsudvalget i Region Hovedstaden.

Det er Region Hovedstaden, der står for at skaffe værnemidler og andet udstyr på vegne af landets regioner.

Det store beløb er blevet brugt på blandt andet mundbind, kitler, handsker og testudstyr. Det har været nødvendigt, fordi kernen i Danmarks velfærdssamfund har været i fare, lyder det fra Danske Regioner.

788 millioner kroner er ifølge Berlingske brugt på kitler, mens en kvart milliard kroner er brugt på operationsmasker.

Karin Friis Bach (R), der sidder i regionsrådet i Region Hovedstaden og er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, anerkender, at det er mange penge. Men det var nødvendigt, lyder det.

- Det er sindssygt mange penge. En kæmperegning. Men ingen vidste, hvor galt det kunne gå, siger hun til Berlingske.

- I starten steg smittetallet voldsomt, og det ville have skabt en enorm utryghed, hvis der ikke havde været udstyr nok til beskytte sundhedspersonale og behandle såvel covid-19 som andre patienter med livstruende sygdomme, siger Karin Friis Bach.

Med til historien hører, at der har været hård global konkurrence om stort set alle former for covid-19-udstyr, skriver avisen.

Derfor har Danmark måttet handle hurtigt.

I redegørelsen fremgår det, at det har været nødvendigt at bryde udbudsreglerne for at sikre de nødvendige beholdninger af værnemidler og sprit, før det internationale marked løb tør.

Desuden har to embedsmænd i Region Hovedstaden helt usædvanligt fået særlige beføjelser for at sikre, at regionen kunne få de nødvendige værnemidler i hus.

Det er Region Hovedstaden, der på et 10.000 kvadratmeter stort lager opbevarer det udstyr, som hospitaler landet over bruger under coronaepidemien.

Lageret, der ligger i Glostrup, modtager normalt mellem 10 og 15 lastbiler med varer dagligt, men siden coronaudbruddet har lageret taget imod 50-60 lastbiler hver dag.

/ritzau/