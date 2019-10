Hele sygehusets personale var inviteret til et brag af en fest for 800.000 kroners skattepenge - anledningen var at fejre bedre trivsel.

Tre-retters middag, et band og opstillet fotobås, så de glade festdeltagere kunne forevige aftenen med en selfie.

Sådan lyder rammerne for en fest i starten af september i Sønderborg, hvor der efter programmet og prisen at dømme var skruet op for den gode stemning til medarbejdernes favør, skriver Jydske-Vestkysten.

Avisen har fået aktindsigt i regningen bag festlighederne, og den viser, at Sygehus Sønderjylland har holdt personalefest for 800.000 skattekroner.

Administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau forklarer, at festen skulle til for at fejre, at der er sat punktum for en tid med dårlig trivsel blandt medarbejderne.

»Det var både en fejring af, at arbejdsmiljøet er godt, men også en investering i fremtiden for at bibeholde det gode arbejdsmiljø,« siger han til avisen.

Problemet har været interne konflikter, højt sygefravær, medarbejderflugt og mistillid til ledelsen, der i sidste ende førte til, at hele direktionen blev fyret i starten af 2017.

Siden er medarbejdertrivslen steget markant fra en score på 68 i 2016 til 77 i 2018.

Det giver Sygehus Sønderjylland en højere trivsel i forhold til gennemsnittet for de ansatte i Region Syddanmark.

Medarbejderne har selv lagt en 100-kroneseddel i budgettet, mens sygehusets ledelse betalte resten af kuverten, hvilket var 500 kroner per ansat.

Over halvdelen af de knap 3000 ansatte deltog i festen.

Derfor mener sygehusdirektøren, at opbakningen alene er god grund for at investere i en fest som denne.