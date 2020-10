Ansatte på Slagelse Sygehus er langt fra begejstret for, at borgere med mistanke om at være blevet smittet med covid-19 fremover skal indendøre for at blive testet.

Bekymringen er så udtalt, at et brev er sendt af sted til ledelsen. B.T. har set brevet.

Årsagen til brevet er, at de hvide telte foran sygehuset, hvor borgere hidtil er blevet testet, skal pakkes ned. Fra torsdag foregår corona-tests inde på selve sygehuset. Det er ikke en ideel løsning.

I brevet udtrykker de ansatte særligt bekymring for de kroniske patienter, der er indlagt på stueetagen under det nye testcenter. For potentielle corona-smittede kommer til at dele trappe med kronikerne på hormon-ambulatoriet.

Vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Henrik Stig Jørgensen, erkender, at der er en risiko forbundet med, at borgere på vej til test, kan komme ind på ambulatoriet og forårsage smitte.

»Der er altid en risiko, når man har folk, der potentielt er smittede, og nogle der er sårbare. Det skal vi være opmærksomme på, og det er vi også.«

»Der vil være nogen, der går forkert, når der kommer mellem 600 og 800 mennesker om dagen. Hvis vi ser, at der er mange, der går forkert, så må vi kigge på det,« siger han.

Allerede på førstedagen har et fåtal af borgere på vej til en podning forvildet sig ind på hormon-ambulatoriet, erfarer B.T.

Henrik Stig Jørgensen bekræfter oplysningen.

'Vi skal ikke feje det ind under gulvtæppet'

Han forklarer, at sygehuset har været nødt til at finde en løsning på, at teltene ikke længere er tilstrækkelige.

»Teltene var en god løsning i sommerhalvåret, men opvarmning og lys er nu en udfordring i teltene,« siger han og fortæller om nogle af de tiltag, der er gjort for at forhindre smittespredning.

»Vi har lavet skilte, der meget tydeligt viser, hvor man skal gå ind. Der er tydelig mærkning på gulvet, der viser, hvor man skal op og og ned ad trappen, samt hvilken etage man skal på for at blive covid-testet,« siger Henrik Stig Jørgensen.

Desuden er der guides ved indgangen, der skal vise vej samt sørge for, at der ikke kommer for mange ind på sygehuset ad gangen, så der kan opretholdes afstand mellem folk.

Vicedirektøren fortæller, at brevet fra de sygehusansatte har gjort indtryk.

»Jeg tænkte, da jeg fik henvendelsen: ‘Hvad pokker skal vi gøre?’ Jeg har sat mig ned med vores service- og driftschef og spurgt: ‘Hvad kan vi gøre, hvis der går panik i den?'«

Henrik Stig Jørgensen fortæller, at sygehusledelsen vil evaluere situationen efter søndag. Hvis omstændighederne omkring de indendørs test udvikler sig, som de sygehusansatte har frygtet, vil endnu flere tiltag blive taget i brug, lyder det.

»Vi skal ikke feje det ind under gulvtæppet, men vi skal også være realistiske. Der er en risiko, men det er trods alt en lille risiko,« siger Henrik Stig Jørgensen.