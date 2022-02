På Aalborg Universitetshospital er der mistanke om, at man har haft ubudne gæster i form af rotter. Det har sat den helt store aktion i gang på hospitalsgangene.

Det oplyser Brian Brøndum Møller, klinikchef hos Region Nordjylland, over for B.T.

»Det har krævet enorm stor indsats, og vi tager det meget seriøst. Vi har orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed som det første, og derfra af har rigtig mange mennesker været inde over. Vi lukkede ned med det samme.«

Brian Brøndum Møller oplyser, at de første tegn på rotter blev opdaget tirsdag, da der blev hørt små lyde oven over en opvågningsstue.

Siden er der blevet fundet små fodspor og efterladenskaber over to rum – men der er ikke blevet set en rotte. Alligevel har Aalborg Universitetshospital ikke taget nogen chancer, hvorfor man lukkede seks operationsstuer samt en opvågningsstue.

»Vi har skullet sikre, at vi kunne komme ordentlig rundt og få sikret de steder, hvor rotter kunne komme ind. To af stuerne er åbnet igen, og vi kan formentlig åbne de sidste senere på ugen.«

»Heldigvis har der grundet ferie ikke været så stor planlagt aktivitet, så det har ikke haft indflydelse på driften. Vi har også talt med mikrobiologisk afdeling, og der er ikke tegn på, at nogle patienter har lidt overlast eller smitte. Ingen skal være nervøse, men vi tager det selvfølgelig alvorligt,« lyder det fra klinikchefen.

I alt har kommunens skadedyrsbekæmpelse, et skadedyrsfirma, teknisk afdeling, logistiskafdelingen, rengøring med flere andre været inde over rottebekæmpelsen.

På nuværende tidspunkt har man fundet tre indgangshuller, hvor man mistænker, at rotterne kan have fundet vej ind.

»Vi har undersøgt alt – fra kælder til tag – for at sikre, det ikke sker igen. Hullerne har været ned til to centimeter i diameter, så det er meget små huller, vi leder efter.«

»Men vi er glade for at have fundet det, så vi kan få det stoppet.«

Arbejdet, herunder en omfattende desinficering og rengøring, fortsætter mandag, indtil de sidste stuer igen kan åbnes.