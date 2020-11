Flere af landets sygehuse mærker et stigende pres på de afdelinger, der håndterer coronasmittede.

Det gælder blandt andet Aarhus Universitetshospital, der nu går med overvejelser om at udsætte operationer af ikke-hastende karakter.

– Coronatallene stiger og vil formentlig blive ved med det i december, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

– Derfor skal vi skaffe mere kapacitet. Det kan for eksempel ske, ved at vi udsætter nogle operationer af ikke-hastende karakter. På samme måde som vi gjorde i foråret, siger han.

Lørdag har budt på en ny rekord i antallet af nye daglige smittetilfælde. 1636 personer er bekræftet smittet med covid-19. Det er det hidtil højeste under epidemien, men der er også rekordmange testede – over 100.000.

Hvis man ser på antallet af smittede blandt de testede – den såkaldte positivprocent – så ligger den stabilt på 1,63.

Landet over er der aktuelt 249 personer indlagt til behandling for covid-19. Det er næsten det dobbelte af antallet af indlagte for en måned siden.

Det er dog fortsat langt op til den maksimale kapacitet.

Alligevel begynder presset at kunne mærkes på det østjyske universitetssygehus.

– Det er ikke alene antallet af coronaindlagte, der presser os. Men alle patienter, der er under afklaring, skal behandles, som om de er smittet. Det binder mange ressourcer og giver et pres på os, siger Poul Blaabjerg.

Ud over corona skal sygehusene også håndtere det normale sæsonpres.

– Vi må formode, at antallet af patienter, der kommer ind med de sygdomme, der normalt forekommer hen over vinteren, tillige skal afklares i forhold til covid-19. Hertil kommer et formodentlig højere antal covid-19-patienter. Dette vil tilsammen komme til at tage mange kræfter, siger Poul Blaabjerg.

Man begynder også at kunne mærke, at personalet har været hårdt spændt for gennem lang tid, lyder det fra hospitalsdirektøren.

– Dertil kommer, at personalet er ved at være nedslidt. De har været i gang siden marts, uden at der rigtig har været nogle stille perioder. Så dem skal vi naturligvis også passe på.

Hospitalsledelsen kommer i næste uge med et oplæg til, hvordan man kan håndtere det stigende coronapres.

Lægeforeningen har opfordret regeringen og Danske Regioner til at udskyde genindførelse af behandlingsgarantien.

Den sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for 30 dage efter henvisning til et sygehus.

Garantien har været suspenderet, men står til at blive genindført 1. januar.