Fem dage. Så lang tid skulle toårige Amalia gå rundt med brækkede knogler, fordi sygehus ikke mente, at der var noget galt.

»Hun skreg og græd så inderligt, som jeg aldrig har hørt før. Det var hjerteskærende,« fortæller Misha Mia Møltov, mor til Amalia på to år.

Det var søndag aften. Familien Møltov fra Slagelse havde lige spist aftensmad. Og så skete det, som alle forældre frygter. Deres toårige datter, Amalia, faldt ned fra sin TripTrap-højstol. Der var ingen tvivl om, at den var helt gal. Amalia var utrøstelig.

»Hun græd så inderligt, at jeg selv begyndte at græde. Vi kontaktede selvfølgelig vagtlægen, som bad os ringe til skadestuen. Derfor kørte min mand afsted til Slagelse Sygehus,« fortæller Misha.

På sygehuset blev der trukket lidt i Amalias arm og mærket på hendes skulder. Man vurderede, at det måtte være slaget, der gjorde så ondt på hende.

»Vi blev frustrerede over at skulle køre hjem, men omvendt tænkte vi, at de jo ved, hvad de gør,« konstaterer Misha.

Flere gange om natten vågnede Amalia, fordi smerterne var så voldsomme. Hun var nødt til at få Panodiler, ellers kunne hun ikke sove.

Dagene efter forsatte gråden. Hun kunne ikke løfte sin højre arm og begyndte derfor at bruge sin venstre arm, selvom hun er højrehåndet.

Misha besluttede sig derfor for at ringe til sin læge.

»Jeg fik en 'akuttid' til om fredagen. Altså fem dage senere. Så lang tid kunne vi ikke vente, så derfor kørte vi ud på skadestuen om onsdagen og fortalte personalet, at der var noget galt, fordi min datter stadig ikke kunne bruge sin ene arm,« fortæller Misha.

Igen blev hun afvist.

»De sagde præcis det samme som sidst. At hun måtte have ondt på grund af slaget. Der står sågar i lægenotatet fra om onsdagen, at det er 'vigtigt, at der bliver talt med forældre om, at barnet skal bruge armen fuldt ud, så der ikke opstår længerevarende problemstillinger', læser Misha.

Familien blev altså anbefalet, at deres datter skulle bruge sin arm så meget, som hun kunne. Men det var for smertefuldt for Amalia.

Dagen efter ringede de derfor til skadestuen igen. Denne gang fik de beskeden, at skaden nu var for gammel til skadestuen.

»Da jeg så tog til min 'akuttid' hos lægen om fredagen, besluttede jeg mig for, at jeg ikke ville gå fra klinikken uden en henvisning til et røntgenfoto. Jeg skuede bissen på og overbeviste min læge om, at det var dét, der skulle ske,« fortæller Misha.

Efter mange omveje og en hård kamp fik Amalia lavet et røntgenfoto. Og resultatet talte sit tydelige sprog:

Amalia havde et brud på højre overarm. Det havde hun gået rundt med i fem dage.

»Jeg var chokeret. Og i den grad rasende,« lyder det fra en frustreret mor.

Da Amalia endelig blev røntgenfotograferet, havde hun gået med smerter i fem dage. Foto: Misha Mia Møltov Vis mere Da Amalia endelig blev røntgenfotograferet, havde hun gået med smerter i fem dage. Foto: Misha Mia Møltov

Heldigvis er Amalia ved godt mod i dag, og man kan allerede se en motorisk forbedring.

»Hun har stadig ondt, men kan bedre bruge sin arm. Desværre er hun blevet ret lægeforstrækket, fordi hun godt kan spørge, om vi skal til læge, når vi skal ud af døren,« siger Misha, som nu har klaget over Slagelse Sygehus til Styrelsen for Patientklager.

Misha Møltov arbejder selv i sundhedsvæsenet, nemlig i psykiatrien. Foto: Misha Mia Møltov Vis mere Misha Møltov arbejder selv i sundhedsvæsenet, nemlig i psykiatrien. Foto: Misha Mia Møltov

B.T. har kontaktet netop Slagelse Sygehus og fået følgende svar fra Ledende oversygeplejerske på Akutafdelingen Christian Jørgensen:

Hvorfor tilbød man ikke fra starten familien, at deres datter kunne blive røntgenfotograferet?

Der foretages ikke rutinemæssigt røntgenundersøgelser på alle skader. Sygehuset skal følge Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriets 'Strålebeskyttelseslov' og de strålehygiejniske principper om at undgå unødig røntgenbestråling, særligt hos børn og unge, som set over en levetid har større chance for at akkumulere stråledosis og risiko for at udvikle følgevirkninger til røntgenstråler. Derfor opvejes skadevirkninger ved røntgenstråler op mod chancen for, at der reelt er et knoglebrud.

Hvad mener Slagelse Sygehus selv om forløbet, som det er beskrevet?

Vi beklager meget dette patientforløb. Der er ingen tvivl om, at den lille patient har haft et uhensigtsmæssigt forløb i sundhedsvæsenet. Forløbet starter egentlig normalt; man vil se skaden an, så man ikke unødigt får røntgenstrålet barnet, hvis der ikke er oplagt indikation for et røntgenbillede. Ved anden henvendelse, hvor barnet fortsat ikke vil bruge/bevæge sig normalt eller fortsat har smerter, så er normal praksis, at der bliver taget et billede. Det er desværre ikke sket her i dette tilfælde, og det beklager vi meget.

Er der handlet korrekt i den beskrevne situation?

Det havde været hensigtsmæssigt, at der var foretaget en grundig undersøgelse, når familien genhenvendte sig, herunder at overveje muligheden for røntgenundersøgelse.