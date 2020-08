Solen skinner lige nu fra en skyfri himmel, og varmen samt sommeren har endelig ramt Danmark.

Det betyder, at mange mennesker drikker rigtig meget vand, men det skal du være påpasselig med.

Det forklarer Henrik Ancher Sørensen, der er ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, til Sjællandske Nyheder.

»De tror, at de har gjort det rigtige og fulgt rådet om at drikke mindst to liter om dagen. Men hvis det udelukkende er postevand, skyller man vigtige salte ud af kroppen, og det kan være dødeligt.«

Sommeren i 2018 var særdeles varm, og her havde Holbæk Sygehus konstant 10 til 15 mennesker indlagt, fordi de havde drukket for meget vand.

De skulle behandles i mellem 10 og 12 dage, mens nogle af dem måtte en tur på intensivafdelingen.

Henrik Ancher Sørensen har været i kontakt med Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og her ser de samme tendens i år.

Overlægen fortæller, at du kan risikere at få bevidsthedssvækkelse og gå i krampe, hvis du bare indtager mellem to og tre liter.

Det skyldes, at du, samtidig med væskeindtaget, ligeledes sveder salt ud af kroppen.