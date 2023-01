Lyt til artiklen

Både rød og blå fløj på Chrisitansborg kritiserer SVM-regeringen for ikke at have fokus på at hjælpe de kronisk syge, der er økonomisk pressede.

Det skriver Avisendanmark.

Mediet har afdækket, hvordan nogle patienter må spare på receptpligtig medicin eller lægeordineret behandling for at få råd til mad og tag over hovedet, fordi priserne på fødevarer, el og brændstof er eksploderet.

Et eksempel er patienterne med diabetes.

I en undersøgelse foretaget af Diabetesforeningen fortæller en tredjedel af de adspurgte medlemmer, der er førtidspensionister, fleksjobbere eller ledige, at de har følt sig nødsaget til at spare på medicinen.

Også andre patienter må spare på medicinen.

B.T. har fortalt om 36-årige Liselotte Valentin Sandbæk, der er hårdt ramt af astma.

Men da to af hendes tre drenge har astmatisk bronkitis, og hun er hårdt ramt af de stigende priser, har hun valgt ikke at købe medicin til sig selv.

Her er Liselotte Valentin Hansen, der er mor til tre små drenge. B.T.s reporter har besøgt hende i hendes lejlighed i Korsør. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd.

»Jeg har jo astma, men jeg har ikke råd til at købe min medicin, og jeg har ikke købt min medicin i over et halvt år, for der er ikke penge til det. Jeg vil hellere have, at mine børn få deres medicin frem for mig selv. Det er skamfuldt. Rigtig skamfuldt. Men pengene er der bare ikke,« sagde hun, da B.T. i december besøgte hende i lejelejligheden i Korsør.

Både Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti vil have sundhedsminister Sophie Løhde (V) på banen med hjælp til de økonomisk ramte patienter.

»De, der lige nu skal vende hver eneste 50-øre for at se, om der skal være råd til mad eller medicin, skal hjælpes ud af den pine,« siger Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten, til Avisendanmark.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser i et svar til avisen, at regeringen i januar vil fremlægge forslag til ny inflationshjælp.