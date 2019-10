En psykisk syg mand med hjerteproblemer skulle tilses hvert kvarter, ifølge en anbefaling lavet i samråd med hans læge. Da han blev fundet død, var han ikke tilset i fire timer.

Den 3. januar 2019 klokken ti minutter over fire om morgenen blev den 51-årige Lennart Henriksen fundet død på den kolde terrasse ved Rehabiliteringscenteret i Albertslund Kommune.

Da han blev fundet, var det fire timer siden, en af de ansatte sidst havde været i kontakt med ham. Det på trods af, at der var en klar anbefaling om, at hjertesyge Lennart Henriksen skulle tilses hvert kvarter. En anbefaling, der var givet i samråd med Lennart Henriksens praktiserende læge.

Nu står familien for første gang frem og fortæller om et forløb, som de oplever har været fyldt med fejl og svigt.

- Det her er ikke værdigt for nogen mennesker. At ligge udenfor og være hjælpeløs, siger Lennarts Henriksens mor, Marianne Henriksen, da TV 2 Lorry møder hende i hendes rækkehus i Albertslund.

Ud over hjerteproblemerne var Lennart Henriksen også psykisk syg. Kort før dødsfaldet flyttede han til det private bosted Huset i Bagsværd. Men her fandt man hurtigt ud af, at Lennart Henriksen var fejlplaceret.

Huset er ikke et bosted, der kan passe beboere, der er meget syge. Lennart Henriksen havde meget hævede ben, havde svært ved at tale, faldt ofte, var konfus og kunne ikke holde på sin afføring.

I en mail skriver Husets leder, Andreas Cavling, til TV 2 Lorry.

"Det stod efter Lennarts ankomst med det samme klart, at han var langt mere syg, end hvad vi var blevet oplyst om - og hvad han blev visiteret på baggrund af."

Derfor blev han flyttet til Rehabiliteringscenteret i Albertslund Kommune. Da han flyttede, blev der holdt et møde imellem det private bosted Huset og kommunen. Husets ansatte forklarer, at de på mødet sagde meget tydeligt, at Lennart Henriksens helbredstilstand var så dårlig, at han skulle være under opsyn hele døgnet.

Det var på terrassen her ved Rehabiliteringscenteret i Albertslund, Lennart Henriksen blev fundet.

Trods det var Lennart Henriksen ikke blevet tilset i fire timer, da han blev fundet død på terassen.

- Vi havde jo fået at vide, at man ville holde øje med ham, siger Lennart Henriksens søster, Louise Henriksen.

Ifølge Husets leder, Andreas Cavling, var Lennart Henriksen faktisk så dårlig, at han skulle tilses hvert kvarter. Det fortalte han kommunen ved overleveringsmødet. Det var en anbefaling, Huset var kommet frem til i samarbejde med Lennart Henriksens praktiserende læge.

Lennart Henriksen havde diagnosen skizofreni. Derudover havde han også problemer med hjertet. I mange år boede han i egen bolig. Men siden 2017 var han for syg til at bo for sig selv.

Efter et længere forløb, hvor Lennart flere gange blev flyttet rundt på flere forskellige institutioner, købte Albertslund Kommune i november sidste år en plads til ham på det nævnte private bosted Huset i Bagsværd. Det var noget, som bekymrede Lennart Henriksens søster.

- Og så sagde jeg til kommunen, 'er det ikke noget med, at personalet ikke er der hele tiden?' Og så sagde kommunens medarbejder, 'jo, jo, det er ikke noget problem. Det tilkøber vi bare', siger Louise Henriksen.

Men der blev ikke tilkøbt døgnbemanding, og allerede kort efter indflytning henvendte det private bosteds leder, Andreas Cavling, sig til Albertslund Kommune. Han fortalte kommunen, at Lennart Henriksen var fejlplaceret, fordi han som nævnt var alt for syg til at være på bostedet Huset.

"Lennart var svimmel, faldt ofte om, var konfus og skulle have støtte til alt - selv de allermest basale plejeprocedurer. Derfor rettede vi meget hurtigt henvendelse til kommunen, hvor vi gjorde opmærksom på, at der skulle findes et andet behandlingstilbud til Lennart, som kunne løfte opgaven," skriver Andreas Cavling til TV 2 Lorry.

Meningen var, at opholdet på kommunens rehabiliteringscenter skulle være midlertidig. Men centeret blev altså det sidste sted, Lennart Henriksen boede. TV 2 Lorry har fået adgang til anmeldelsesrapporten fra Københavns Vestegns Politi og til den obduktionsrapport, der blev lavet efter dødsfaldet. Af dem fremgår det blandt andet, at:

*Lennart Henriksen blev fundet livløs på terrassen af en sosuassistent kort efter klokken fire.*politiet mener, at han er faldet. Han havde en bule i hovedet og blod i panden.*dødsårsagen ikke er sikkert afklaret, men må antages at være akut hjertesvigt.

Anmeldelsesrapporten viser også, at sidste kontakt imellem Lennart Henriksen og personalet var klokken et minut over tolv. Altså mere end fire timer før, han blev fundet død. Ingen ved, hvor længe Lennart Henriksen lå på terrassen i det januarkolde vejr.

- Så der er ikke nogen, som har set ham i over fire timer. Vi have jo fået at vide, at man ville passe på ham, siger Louise Henriksen.

Familien skrev et brev til kommunens borgerrådgiver, hvor de klagede over det forløb, Lennart Henriksen var igennem. Kort efter blev de inviteret til møde hos et par af de ansvarlige ledere i kommunen.

- Der sad vi og fortalte vores oplevelse. Og de sad og lyttede. De sagde, at de godt kunne forstå, hvorfor vi var kede af det. Men vi fik ikke nogle forklaringer på, hvad der reelt var sket med Lennart.

TV 2 Lorry ville også gerne have talt med en af de ansvarlige for socialområdet i Albertslund Kommune, men de vil ikke udtale sig, fordi der er tale om en personsag med en afdød.

Presseafdelingen i Albertslund Kommune oplyser:

'Det er utvivlsomt en ulykkelig sag, og vi har stor forståelse for familiens sorg. Ovenpå at familien tog kontakt til borgerrådgiveren med en række spørgsmål, har vi holdt møde med familien og gennemgået forløbet. Derudover er sagen vanskelig for os at gå nærmere ind i, da det drejer sig om oplysninger i en afdøds personsag.'