Regionale klinikker skal behandle senfølger af corona. Charlotte Laursen har hovedpine og hukommelsessvigt.

Coronavirusset har for længst forladt kroppen, men sådan føles det langtfra.

Ømme muskler, voldsom hovedpine, åndedrætsbesvær og høj puls er bare nogle af de gener, der kan plage i månedsvis.

Med senfølgeklinikker er der nu hjælp på vej til de hårdest ramte.

I fire af regionerne er klinikkerne åbne, mens den femte i Region Midtjylland er på vej.

Charlotte Bremer Laursen er blandt dem, der venter på, at det skal blive hendes tur.

Hun blev smittet i begyndelsen af november og har det så dårligt, at hun er sygemeldt.

- Jeg har konstant hovedpine og en snurren i hovedet. Jeg er svimmel og kan ikke huske noget, siger hun.

Hun er gået fra et aktivt liv som lærer på et gymnasium syd for København til at opleve, hvor presset hun kan blive blot ved at hendes egne børn spørger om noget.

En kort gåtur er, hvad hun har overskud til i løbet af dagen, og derfor ser hun frem til at få hjælp:

- Man bliver desperat af at have det sådan.

Hun klarede virusset uden indlæggelse, og det kendetegner en stor del af de patienter, der henvises til klinikkerne, siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Her er flere end 200 på venteliste.

- Typisk er folk blevet raske efter fire-fem dage, men så efter en uges tid begynder det at gå værre. De symptomer, de får, har jeg aldrig tidligere set så specifikt ved nogen sygdom, siger Lars Østergaard.

På Odense Universitetshospital (OUH) har de fået henvist cirka 60 patienter. Lige nu er der fem ugers ventetid, oplyser overlæge Anne Øvrehus.

- Vi kan se, at der virkelig er et behov. 80 procent af de patienter, vi indtil videre har vurderet, har så komplekse og langvarige gener, at de har behov for et specialiseret tilbud.

- De oplever typisk en dagligdag med stor træthed og en dårlig lungefunktion. For nogle er der oven på det bygget depression og angst, siger Anne Øvrehus.

I Region Nordjylland var de første patienter til samtale på Aalborg Universitetshospital fredag.

Ifølge Steffen Helmer Kristensen, der er ledende overlæge på lungemedicinsk afdeling, er der indtil videre henvist 46.

Men for hele 2021 forventer han flere end de 600 patienter, hospitalet sammen med regionen har skønnet vil have et behov.

Beregningen blev lavet, da der på landsplan var 600-700 nysmittede om dagen.

Siden er antallet cirka fordoblet:

- Havde vi vidst, at det ville stige til det niveau, så ville regnestykket have set anderledes ud, siger Steffen Helmer Kristensen.

/ritzau/