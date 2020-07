En passager på M/S Crown Seaways blev mandag aften så syg, at vedkommende måtte evakueres.

Lægerne vurderede, at situationen var akut, og at der ikke var tid til at lade færgen sejle i havn. De var nødt til at sende en helikopter.

»Det er en lægelig afgørelse, at passageren skal evakueres med det samme, og derfor sender de en helikopter,« siger Gert Jakobsen, der er informationschef fra DFDS.

Gert Jakobsen fortæller, at episoden fandt sted omkring klokken 21, og at færgen befandt sig ud fra Skagen – på vej til Frederikshavn fra Oslo.

Selv om der ikke var langt 'hjem', var der ikke ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn tid til at lade færgen lægge til kaj.

For at vinde tid sendte lægerne på Radio Medical i Esbjerg en ambulancehelikopter, som fra luften firede en wire ned på dækket af den store færge.

Herfra blev passageren fastspændt og hejst op i den roterende hjælp fra luften.

Gert Jakobsen forklarer, at det er en standard-procedure, at helikopteren fra luften afhenter passagerer om bord på skibet i stedet for at lande på dækket.

Sker 10-20 gange årligt

Informationschefen kan ikke komme nærmere ind på, hvad passageren fejlede, men siger, at det ikke er ualmindeligt, at folk om bord bliver syge.

»Der er jo rigtig mange mennesker om bord, så det er ikke ualmindeligt, at nogen skal tilses af en læge,« siger Gert Jakobsen, som vurderer, at 10-20 personer hvert år bliver evakueret med helikopter fra en DFDS-færge.

Radio Medical, som sendte helikopteren, er en lægefaglig specialenhed, som døgnet rundt tilbyder hjælp til dansk indregistrerede skibe.