Hvis du har planer om at søge ind på en bachelor de kommende år og har overvejet Syddansk Universitet, så skal du læse med her.

Syddansk Universitet har nemlig netop vedtaget, at de studerende, der har søgt ind på deres bacheloruddannelser via kvote 1, skal have et karaktergennemsnit på 7 for at blive optaget.

Det skriver TV 2.

Årsagen kommer sig af, at Syddansk Universitet vil sikre sig, at kun 'de mest kvalificerede studerende' optages.

Jens Ringmose, rektor på Syddansk Universitet, fortæller til TV 2, at mange falder fra på både første og andet år, og det ofte er dem optaget med laveste snit, der falder fra.

»Derfor tror vi også, at ved at skabe et bedre match kommer vi til at skabe bedre trivsel på universitetet. For det er klart, hvis man føler sig udfordret eller overmatchet, så trives man ikke,« siger han til TV 2.

Det er dog ikke kun for de akademiske bacheloruddannelser, at der er kommet et nyt karakterkrav – også professionsbachelorerne får nyt krav om mindst 5 i karaktergennemsnit, skriver mediet.

Syddansk Universitets nye krav træder i kraft fra 2025 for både akademisk og professionsbachelor.