Zindziswa Mandela, datter af tidligere præsident Nelson Mandela, var indtil sin død ambassadør i Danmark.

Sydafrikas ambassadør i Danmark, Zindziswa "Zindzi" Mandela, er død. Hun blev 59 år gammel.

Det skriver nyhedsbureauet AP på sin hjemmeside.

Zindzi Mandela var datter af Sydafrikas tidligere præsident Nelson Mandela og Winnie Mandela.

Forældrene var begge fremtrædende figurer under kampen mod det hvide apartheidstyre i Sydafrika.

Ifølge sydafrikanske medier er Zindzi Mandela tidligt mandag morgen død på et hospital i Johannesburg. Det er ikke oplyst, hvad der er dødsårsagen.

Zindzi Mandela efterlader sig sin mand og fire børn, skriver AP.

Hun gjorde sig internationalt bemærket i 1985. Dengang tilbød den hvide regering i Sydafrika at løslade Nelson Mandela fra fængsel, hvis han fordømte den vold, som bevægelsen mod apartheid havde begået.

Nelson Mandela afslog tilbuddet i et brev, som Zindzi Mandela læste højt ved et offentligt møde, som blev transmitteret over hele verden.

I 2015 tiltrådte Zindzi Mandela som ambassadør i Danmark.

Hun er den anden af Nelson Mandelas døtre, der har gjort diplomatisk karriere. Zenani Mandela-Dlamini blev i 2012 udpeget til Sydafrikas ambassadør i Argentina.

Zindzi Mandela gjorde sig ifølge B.T. uheldigt bemærket som ambassadør, da hun sidste år skrev på Twitter, at det var på tide, at de sorte sydafrikanere tog deres land tilbage.

Det medførte, at hun blev irettesat af Sydafrikas minister for internationale relationer, som mindede hende om hendes ansvar som repræsentant for Sydafrikas præsident.

Zindzi Mandela var et af de familiemedlemmer, der oftest udtalte sig om faderens tilstand i tiden op til hans død.

Nelson Mandela døde i en alder af 95 år i 2013. Winnie Mandela døde i 2018 som 81-årig.

/ritzau/