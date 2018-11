B.T. i Sydafrika: Hvis Britta Nielsen torsdag formiddag får sit ønske om at blive udleveret til Danmark opfyldt i retten i Johannesburg, risikerer hun stadig at tilbringe måneder bag tremmer i Sydafrika.

I sidste ende er det nemlig Sydafrikas justitsminister, der afgør hendes skæbne.

For det første tager det lang tid, og for det andet kan han helt vælge at omstøde rettens afgørelse.

»Justitsministeren afventer beslutningen fra retten. Når afgørelsen er klar, vil ministeren se på sagen. Ministeren skal først være helt sikker på, at domstolens afgørelse lever op til loven, før personen kan blive udleveret,« siger minister Michael Masuthas talsmand, Mukoni Ratshitanga, til B.T.

Det papirarbejde, der skal udføres, før ministeren kan skrive under, tager normalt mindst tre måneder at få udarbejdet. Det forklarer den sydafrikanske advokat Cliff Alexander, der har arbejdet med 12 udleveringssager.

»Selv om staten og forsvarsadvokaterne endda laver en aftale om hurtig udlevering, vil det i hvert fald stadig tage uger, hvis ikke måneder,« siger Cliff Alexander.

Risikerer rigtigt fængsel

Den internationalt efterlyste Britta Nielsen blev mandag anholdt i en hotellejlighed i det rige kvarter Sandton i Johannesburg.

Dermed endte jagten på den 64-årige kvinde, der er mistænkt for at stjæle 111 millioner kroner fra statskassen i sit job som afdelingsleder i Socialstyrelsen.

Fra 2002-2018 overførte hun ifølge Børne- og Socialministeriet millionerne til sin egen konto. Penge, som skulle have gået til samfundets mest udsatte.

En del af pengene har B.T. sporet til Sydafrika, hvor hun har købt diamanter, smykker, dyre Land Rovers og safariejendomme.

Hun endte dog sin flugt i det eksklusive Sandton, hvorefter hun mandag blev kørt 50 kilometer til politistationen i Brooklyn, Pretoria, hvor hun blev indsat i arresten.

B.T. har forsøgt at få Britta Nielsen i tale både mandag og tirsdag, men blev afvist ved jernlågen ind til politistationen, hvor Britta Nielsen sidder fængslet.Foto: Neo Rakgajane Foto: Neo Rakgajane Vis mere B.T. har forsøgt at få Britta Nielsen i tale både mandag og tirsdag, men blev afvist ved jernlågen ind til politistationen, hvor Britta Nielsen sidder fængslet.Foto: Neo Rakgajane Foto: Neo Rakgajane

Stationen i Pretoria blev med al sandsynlighed valgt, fordi Interpols betjente holder til i det område.

Som B.T. tidligere har beskrevet, har Britta Nielsen siddet alene i en celle for kvinder med plads til seks indsatte.

En kilde, der har talt med Britta Nielsen på tomandshånd inde på politistationen, men som ikke vil fremstå med navn, fortæller, at hun har det godt i arresten.

Foto: Rasmus Nielsen Bitsch Foto: Rasmus Nielsen Bitsch Vis mere Foto: Rasmus Nielsen Bitsch Foto: Rasmus Nielsen Bitsch

De relativt gode forhold kan dog slutte torsdag.

For arresten på politistationen bruges kun som midlertidig indkvartering af fanger, hvis sager endnu ikke er behandlet i retten.

Dermed står Britta Nielsen til at blive indsat i et rigtigt fængsel, mens justitsministeren ser på rettens afgørelse, fremgår det af loven.

»Domstolen skal udstede en ordre om at sætte personen i fængsel for at afvente ministerens beslutning,« lyder den sydafrikanske lovtekst.

Tre krav for udlevering

Hvis retten skal tillade, at den danske kvinde udleveres, er der tre ting, der skal opfyldes, fortæller advokat Cliff Alexander med speciale i udleveringer.

»For det første skal det, som hun er mistænkt for, anses som en forbrydelse i både Sydafrika og Danmark. For det andet må hun ikke allerede være dømt for forbrydelsen i sit hjemland,« forklarer advokaten.

»Og for det tredje må hun kun blive retsforfulgt i Danmark for de forbrydelser, som ligger til grund for hendes udlevering.«

Hvis retten siger god for udleveringen, er det usandsynligt, at justitsministeren i sidste ende vil omstøde den, vurderer Cliff Alexander.

»Det er sket mange gange, men for det meste kun i politiske sager. Og her er der ikke noget politisk på spil for regeringen,« siger Cliff Alexander.

Hvis retten beslutter at udlevere Britta Nielsen, er Cliff Alexander sikker på, at hun ikke længere får lov at blive i arresten på politistationen, mens hun venter på justitsministerens afgørelse.

»Hun vil blive overført til et rigtigt fængsel.«