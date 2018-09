Tidligere agent hævder, at han tog kontrol med danske bistandskroner og danskstøttede projekter mod apartheid.

København. Et sydafrikansk efterretningskomplot uden sidestykke kaster en mørk skygge over Danmarks mangeårige støtte til kampen mod det racistiske apartheidstyre, som bukkede under i 1994.

Jyllands-Posten og TV2 har talt med en tidligere sydafrikansk spion, der hævder, at han i slutningen af 1970'erne havde held med at tage kontrol over millioner af danske bistandskroner og flere danskstøttede projekter inde i landet.

Danske skattekroner blev ifølge Craig Williamson smøremiddel i en omfattende efterretningsoperation, der førte til forfølgelse, tortur og i visse tilfælde drab på det hvide mindretalsstyres modstandere.

Det var personer, som danske politikere, fagforeninger og frivilligorganisationer ellers i årtier forsøgte at hjælpe.

Craig Williamson siger, at apartheidmodstandere i Sydafrika troede, at de samarbejdede med den danskstøttede projektorganisation IUEF. Men i virkeligheden blev de narret til at være stikkere for apartheidpolitiet.

- De arbejdede for den sydafrikanske efterretningstjeneste uden selv at vide det, siger Craig Williamson.

- En masse af de mennesker, vi involverede os i, blev anholdt, fængslet - og nogle døde, tilføjer han.

Også det danske bistandsmiljø blev manipuleret af den sydafrikanske agent. En dansk nøgleperson, Poul Brandrup, siger i dag om Craig Williamson:

- Nogle af de folk, der døde, har jeg mødt, og det er en forfærdelig erkendelse, at han har siddet i den rolle. Vi blev forledt af ham, og han har skabt en masse ødelæggelse.

Spionsagen eksploderede i 1980, men i Danmark blev den fejet ind under gulvtæppet uden en tilbundsgående undersøgelse.

Det danske udenrigsministeriums bistandsorganisation, Danida, har ikke ønsket at kommentere sagen over for Jyllands-Posten og TV2.

/ritzau/