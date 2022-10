Lyt til artiklen

Syd- og Sønderjyllands Politi gennemfører på ny en særlig indsats, hvor personer, der er tilsagt i Fogedretten, bliver anholdt, hvis de ikke møder op.

Det oplyser politikredsen selv i en pressemeddelelse.

Det er Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Nordøst, der tæller kommunerne Haderslev og Vejen, der vil gennemføre den nye indsats.

Tilbage i juni foretog de en sådan indsats, hvor i alt 40 personer blev anholdt på deres bopæl eller arbejdsplads, fordi de ikke var mødt op til det retsmøde, de blev indkaldt til.

Herefter gik turen mod retten.

For nuværende har Fogedretten i Sønderborg hele 129 aktuelle sager, der blandt andet vedrører Fogedrettens afdeling i Haderslev.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at personerne selv får afklaret deres mellemværende med retten, så politiet ikke behøver at blive inddraget.



»Vi vil gerne undgå disse anholdelser. Derfor appellerer vi til, at personerne møder op i Fogedretten, når de er indkaldt, eller at de kontakter retten og får en ny aftale i stand, hvis de er forhindret,« understreger politikommissær Dennis Holst fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Nordøst, i pressemeddelelsen.