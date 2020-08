I tog og busser pruster og stønner danskerne under tætsiddende mundbind, men i en landejendom lidt nord for Kolding pruster og stønner de af helt andre årsager.

Samtidig med at nye, skrappe regler om mundbind træder i kraft på lørdag, inviterer swingerklubben Tucan til 'Extreme Night' med gangbang og bukkake.

At landets swingerklubber holder åbent midt under en genopblusning af covid-19, kommer bag på en swinger, som B.T. har talt med.

»Når man gerne må mødes og give multi-blowjob, hvorfor skal vi så have ansigtsmaske på i bussen,« siger swingeren, der ønsker at være anonym på grund af sit arbejde. B.T. kender hendes fulde identitet.

Hun er ansat på en kommunal institution, hvor hun dagligt må bede folk holde større afstand og overholde en række restriktioner. Når hun har fri, kan hun i forskellige grupper på internettet følge med i, hvordan bekendte i swingermiljøet beretter om vilde aftener i landets sexklubber.

Hun er selv aktiv i swingermiljøet, men har for en tid lagt sexfesterne på hylden efter udbruddet af coronavirus. Og hun kan ikke forstå, at politikere og myndigheder lader swingerklubberne holde åbent.

»Jeg synes, det er provokerende, at forældre ikke må følge deres børn op i klassen på første skoledag, men gerne må tage til 'extreme night' og dyrke gruppesex i weekenden,« siger hun.

I Horesta – der er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet – har de også svært ved at forstå myndighedernes prioritering af swingersex.

»Vi har medlemmer, som er hårdt ramt af restriktioner, og som har en forretning, hvor smitterisikoen er langt mindre end i swingerklubber,« siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i Horesta.

Hun nævner afstandskravet og forsamlingsforbuddet som eksempel på restriktioner, der rammer hårdt.

»Der er møder, konferencer og foredrag, som ikke bliver afholdt på grund af afstandskravet,« siger hun.

Swingerklubber Tucan i byen Almind annoncerer med arrangementer hele weekenden indtil klokken 03 om natten. Lørdag inviterer klubben til 'extreme night', en særlig aften, der kun er for dem, som vil deltage aktivt i avanceret sex.

»Klinger ordene: Gangbang, bukkake, voyerisme, ekshibitionisme, BDSM og biseksualitet for begge køn i dine ører, så er dette aftenen for dig. Black Light District er forbeholdt gangbang og bukkake,« lyder det i invitationen på klubbens hjemmeside.

Med sine 1.400 indendørs kvadratmeter er Tucan en af landets største swingerklubber. Der kommer op til 150 mænd og kvinder til festerne, oplyser Torben Nielsen, der driver klubben sammen med sin kone.

Han mener ikke, at weekendens sexfest er en potentiel smittespreder.

»Samleje smitter ikke. Det er din ånde, og det, der kommer ud af næsen, der smitter,« siger han.

Er det ikke svært at have samleje uden at ånde på hinanden?

»Nu ved jeg ikke, om du har hørt det, men man kan godt tage én bagfra.«

Er det en ny regel, så?

»Nej, det er ikke en regel, men meget af det, der foregår hos os, sker i relationer. Mange har den aftale, at de kun leger med nogen, de kender.«

Kan du forstå, hvis der er nogen, der undrer sig over, at I afholder gangbang-party, mens folk er tvunget til at gå med mundbind?

»Den store forskel er, at man i tog og bus kan komme meget tæt på hinanden. Nede hos os holder man god afstand til hinanden, hvis man ikke ønske at komme tæt på.«

Ønsker man ikke netop det i en swingerklub?

»Folk tror, at det er alle mod alle, men sådan er det ikke. Det sker i små grupper, og dem, man ikke er sammen med, holder man afstand til.«

Torben Nielsen fortæller, at Tucan har været i tæt dialog med både Sundhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og politiet. Myndighederne har udstukket en række retningslinjer, som nu bliver overholdt.

»Vi tager temperatur på folk, når de ankommer. Det er ingen garanti, men der er ikke nogen, der kommer ind med feber. Vi får gæsternes telefonnummre, så vi kan kontakte dem, hvis vi har en smittet. Derudover spritter vi alle overflader af, og folk spritter af, inden de kommer ind.«

Hvad spritter de af?

»De spritter hænderne af. I vores miljø går folk meget op i hygiejne. Det har altid været sådan, at man melder afbud, hvis man er forkølet eller har et lille forkølelsessår.«