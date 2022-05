Syv millimeter lyder måske ikke af så meget.

Men for Nørresundby Idrætscenter var syv millimeter forskellen på at kunne være vært for DM i svømning og ikke at være det.

Bassinet i svømmehallen var nemlig for kort til at leve op til de officielle krav, og derfor måtte en kort udvidelse til.

»Vi fik høvlet syv millimeter af i den ene ende, så nu er den totale længde 50 meter og 2 cm Det betyder, at der nu er plads til tidtagningsplader i hver ende,« siger Lars Dam, der er leder af Nørresundby Idrætscenter.

Sådan så det ud, da bassinet blev forlænget med syv millimeter. Foto: Lars Dam

Dermed er svømmehallen klar til at kåre Danmarks hurtigste svømmere, når Aalborg senere i år er vært for den første DM-uge nogensinde. Her bliver der afviklet danmarksmesterskaber i over 50 forskellige sportsgrene over få dage. Alt sammen i og omkring Aalborg.

Formanden for Aalborg Svømmeklub glæder sig over, at svømmehallen nu endelig lever op til de officielle krav. Det var nemlig på deres opfordring, at bassinet blev udvidet.

»Hvis ikke vi havde fået den ekstra centimeter, så havde vi ikke været med i den kommende DM-uge, for så kan tiderne i bassinet ikke godkendes officielt,« siger formand John Larsen.

Selve udvidelsen blev foretaget under en coronanedlukning for to år siden. Her blev bassinet tømt for vand, så de syv millimeter kunne skæres af i enden.

Prisen for syv millimeter ekstra løb op i cirka 300.000 kroner og blev finansieret delvist af Aalborg Kommune og af Aalborg Svømmeklub.

DM-ugen afvikles fra 23. til 26. juni.